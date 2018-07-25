Dünya ABD havayolu şirketleri Tayvanı ülke listesinden çıkardı
AMERİKA

ABD havayolu şirketleri Tayvan'ı 'ülke' listesinden çıkardı

ABD havayolu şirketleri Tayvan'ı 'ülke' listesinden çıkardı

American Airlines, Delta Airlines ve United Airlines, Çin'in isteği üzerine internet sitelerindeki 'ülkeler' bölümünden Tayvan'ı çıkararak, varış noktasını Tayvan'ın başkenti "Taipei" olarak gösterdi. Çin Dışişleri Bakanlığı, uygulamayı olumlu bir ilerleme olarak nitelendirdi.

Haber Merkezi AA
American Airlines'a ait bir yolcu uçağı
American Airlines'a ait bir yolcu uçağı

ABD'nin üç büyük havayolu şirketi, Çin'den gelen talepler üzerine, Tayvan'ı "bağımsız bir ülke" olarak tanımlamaktan çıkardı.

American Airlines, Delta Airlines ve United Airlines şirketleri internet sitelerindeki uçuş noktaları listesinde, ülkeler bölümünden Tayvan'ı kaldırarak, varış noktasını Tayvan'ın başkenti Taipei olarak göstermeye başladı.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'li havayolu şirketlerinin bu uygulaması, olumlu bir ilerleme olarak nitelendirildi.

Tayvan'ın Çin'den bağımsız bir ülke olarak tanımlanmasına karşı çıkan Pekin, uluslararası havayolu şirketlerine uyarı mektubu yollayarak 'tek Çin' prensibine uymaları talebinde bulunmuştu.

Tayvan'ı kendi toprağı olarak gören Çin, uluslararası şirketlerden talebin 25 Temmuz'a kadar yerine getirilmesini istemiş,aksi takdirde yaptırımlarda bulunacağını duyurmuştu.

Çin Tayvan'ı tanımıyor

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı.

Pekin yönetimi "tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve bağımsızlık ilan etmesi halinde Tayvan'a askeri güçle müdahale edebileceğini belirtiyor.

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