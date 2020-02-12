Dünya ABD heyeti NATO müttefiki Türkiyenin yanındayız
ORTADOĞU

ABD heyeti: NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyet, Dışişleri Bakanlığındaki temaslarında, ABD'nin NATO müttefiki Türkiye'nin yanında olduğunu vurguladı.

Haber Merkezi AA
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Jeffrey ve beraberindeki heyetin Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile yaptığı görüşmede, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, şehit olan Türk askerleri için ABD hükümetinin taziye dileklerini iletti ve ABD'nin NATO müttefiki Türkiye'nin yanında olduğunu tekrarladı.

  • Bakan Yardımcısı Büyükelçi Önal da İdlib'de sahada giderek kötüleşen durum ve son gelişmeler hakkında ABD heyetine bilgi verdi ve Türkiye'nin, İdlib'de Astana ve Soçi kapsamında varılan mutabakatların uygulanmasına atfettiği önemi vurguladı.

Görüşmede, sahadaki insani durum ve siyasi süreç gibi Suriye sorununun diğer boyutları ele alındı. Bu alanlarda uluslararası toplumun aktif rol oynaması gerektiğinin altı çizildi.,

GÖRÜŞMELER 1,5 SAAT SÜRDÜ

Resmi temaslarda bulunmak için Ankara'ya gelen Jeffrey ve heyetinin Dışişleri Bakanlığındaki görüşmeleri, yaklaşık 1,5 saat sürmüştü.

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