ABD 'hiçbir yolu yok' diyerek açıkladı: Tarihi bir fırsat var ve ülkenin bu fırsatı değerlendireceğini umuyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "savaş sonrası Gazze'de Filistin devletine karşı olduğuna" ilişkin sözlerini değerlendirdi.





Bakanlık Sözcüsü, "Onların (İsrail'in) kalıcı güvenliğini sağlayarak uzun vadeli sorunlarını çözmenin ve Gazze'yi yeniden inşa edip yönetimini kurarak güvenliğini sağlamanın, bir Filistin devleti kurmanın dışında yolu yok" ifadelerini kullandı.





'İsrail'e desteğimiz kuvvetli bir şekilde sürüyor'





Millerin açıklaması, Netanyahu'nun ABD'ye, savaş sonrası herhangi bir senaryonun parçası olarak "bir Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğunu" bildirdiğinin hatırlatılması üzerine geldi.





Bu konuda Netanyahu ile "doğrudan görüşmeler yapıldığını" vurgulayan Miller, "İsrail'in kuruluşundan bu yana karşılaştığı zorluklarla başa çıkması için tarihi bir fırsat var ve ülkenin bu fırsatı değerlendireceğini umuyoruz" diye ekledi.



