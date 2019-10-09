Dünya ABD hükümeti Venezuelada geçici devlet başkanı ilan ettiği Juan Guaidoya ilave yardım taahhütü verdi
AMERİKA

ABD hükümeti Venezuela'da geçici devlet başkanı ilan ettiği Juan Guaido'ya ilave yardım taahhütü verdi

ABD hükümeti, Venezuela'da kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'ya 98 milyon dolar ilave yardım sağlamayı taahhüt etti. ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı ile Guaido liderliğindeki muhalifler arasında muhalefete 98 milyon dolar ilave yardım sağlanmasını öngören anlaşma imzalandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD'nin Venezuela'da geçici devlet başkanı ilan ettiği Juan Guaido.
ABD'nin Venezuela'da geçici devlet başkanı ilan ettiği Juan Guaido.

ABD hükümeti, Venezuela'da kendisini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'ya 98 milyon dolar ilave yardım sağlamayı taahhüt etti.

  • ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ile muhalif lider Guaido'nun temsil ettiği gölge hükümet arasında imzalan anlaşmayla, "sivil toplum kuruluşlarının orta ve uzun vadeli projelerinde kullanılmak üzere" bu yıl içinde 98 milyon dolar ilave yardım yapılmasına karar verildi.

Toplamda 116 milyon dolar yardım

Böylece ABD'nin muhaliflere yaptığı doğrudan yardımların 116 milyon dolara ulaşacağı belirtildi.

Guaido, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, Venezuela Ulusal Meclisi tarafından kontrol edilecek yardımların insan haklarının korunması, sansür ve dezenformasyonla mücadele ve serbest seçimlerin yapılmasına yönelik çabalar için kullanılacağını ifade etti.

ABD'li yetkililer de muhalifler dışında ülkedeki siyasi istikrarsızlık ve ekonomik krizden kaçarak komşu ülkelere sığınan 4 milyon Venezuela vatandaşına da 568 milyon dolar insani yardım sağlanacağını kaydetti.

ABD ile birlikte 50 ülke, Venezuela'da Nicolas Maduro liderliğindeki sosyalist hükümete karşı Juan Guaido'yu ülkenin meşru devlet başkanı olarak tanıyor.

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