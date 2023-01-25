ABD insanlı Mars yolculuğu için nükleer roket motoru testlerine başlayacak

NASA ve ABD Savunma Bakanlığı’nın teknoloji araştırma kolu DARPA, kısaca DRACO ismini verdikleri program kapsamında ‘gelişmiş nükleer termal itiş teknolojisini’ geliştirmeyi ve astronotların, her zamankinden daha hızlı uzayın derinliklerine seyahat etmelerini planladıklarını duyurdu. Bunun Mars’a mürettebatlı uçuşlar için bir hazırlık olduğu vurgulandı. Nükleer termal roket motorunun, 2027 yılına kadar uzayda test edilmesinin planlandığı ayrıca belirtildi.NASA programla ilgili açıklamasında “Bir nükleer termal roket kullanmak, daha hızlı geçiş süresi sağlar ve astronotlar için riski azaltır. Daha uzun yolculuklar daha fazla malzeme ve daha sağlam sistemler gerektirdiğinden geçiş süresinin azaltılması, Mars'a insanlı görevler için önemli bir bileşendir” denildi.