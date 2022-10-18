Dünya ABD İran dronları Ukraynaya karşı kullanılıyor
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ABD: İran dronları Ukrayna'ya karşı kullanılıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel, İran dron sistemlerinin Ukrayna'da Rusya tarafından askeri ve sivil hedeflere yönelik kullanıldığını belirterek, İran ile dron teknolojisi konusunda iş yapanları yaptırım konusunda uyardı.

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Haber Merkezi AA
ABD: İran dronları Ukraynaya karşı kullanılıyor
ABD Dışişleri Sözcüsü Vedant Patel.

Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Dışişleri Sözcüsü Patel, ABD’nin daha önce İran'ın Rusya'ya dron sistemleri satmayı planladığını ve Rus ordusunun İran’dan bu sistemleri aldığını dünyaya ifşa ettiğini belirtti.

Patel, "Rus operatörler bu sistemleri kullanmak için İran’a eğitim için gittiler. Bu sistemlerin askeri ve sivil hedeflere karşı kullanıldığına dair çok geniş kapsamlı kanıtlar var." dedi.

İran ile Rusya arasında derinleşen ittifakın arz ettiği tehdidin bölge ülkeleri ve dünya tarafından yakından izlenmesi gerektiğine işaret eden sözcü, şöyle devam etti:

  • "Bu yakından izlediğimiz bir konu ve İran’ın Rusya’ya tehlikeli silahlar tedarik etmesiyle ilgili olarak Birleşmiş Milletler dahil müttefik ve ortaklarımızla yakın temas halindeyiz. İran ile iş yapanların yaptığı iş birliğinin insansız hava sistemleri veya balistik füze geliştirme ya da İran'dan Rusya'ya silah akışıyla herhangi bir bağlantısı olabileceği konusunda çok dikkatli olmalı ve gereken özeni göstermelidir. ABD, faillere karşı yaptırım uygulanmaktan veya harekete geçmekten çekinmeyecektir.”

ABD’li sözcü, Rusya’nın İran’ın yardımına muhtaç olmasının da Rus ordusunun yaşadığı tedarik sorunlarını ortaya koyduğunu iddia etti.

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