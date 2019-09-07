Dünya ABD İran gemisine ait uydu fotoğrafını paylaştı
ORTADOĞU

ABD İran gemisine ait uydu fotoğrafını paylaştı

ABD İran gemisine ait uydu fotoğrafını paylaştı

ABD, İngiltere tarafından Cebelitarık'ta yaklaşık altı hafta el konulduktan sonra serbest bırakılan İran'a ait ‘Adrian Darya 1’ isimli petrol tankerinin Suriye limanında olduğuna dair bir uydu fotoğrafı paylaştı.

Haber Merkezi DHA
John Bolton, Adrian Darya gemisine ait olduğunu iddia ettiği uydu fotoğrafını paylaştı.
John Bolton, Adrian Darya gemisine ait olduğunu iddia ettiği uydu fotoğrafını paylaştı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, sosyal medya hesabından fotoğrafla birlikte, “Adrian Darya-1 gemisinin Suriye’ye yönlendirilmediğini söyleyenler inkar içinde.

  • Tahran, katil Esad rejimini finanse etmenin, kendi halkına destek çıkmaktan daha önemli olduğunu düşünüyor. Konuşabiliriz, ancak yalan söylemeyi ve terörü yaymayı bırakana kadar, yaptırımlara dair herhangi destek alamaz” mesajını paylaştı.
Bolton'un paylaştığı uydu fotoğrafında, geminin Suriye'nin Tartus Deniz Üssü yakınında olduğu görülüyor.


Middleeasteye sitesi de geminin Suriye'de yakıtını bıraktığını iddia etmişti

Londra merkezli MiddleEastEye (MEE) haber sitesi, İran tankeri Adrian Darya 1’in, Suriye’ye petrol teslimatı yaptığını iddia etti.

MEE’de yer alan haberde, daha önce 2,1 milyon varil petrol olduğu bildirilen tankerin, Suriye’nin Baniyas Limanı’nda, yükünün yüzde 55'inin yerel saatle 22.15'te boşalttığı iddia edildi. Gemi en son Akdeniz'in doğusunda, Suriye açıklarında görülmüş ve 2 Eylül'de takip sistemini kapatmıştı.

Körfez'de yeni kriz: İran, İngiliz petrol tankerine el koydu
DÜNYA
Körfez'de yeni kriz: İran, İngiliz petrol tankerine el koydu

İran Aden Körfezi'ne iki savaş gemisi gönderdi
DÜNYA
İran Aden Körfezi'ne iki savaş gemisi gönderdi

İran Hürmüz'de yabancı petrol tankerine el koydu
DÜNYA
İran Hürmüz'de yabancı petrol tankerine el koydu
Evde bakım araçları da kayboldu

'Evde bakım' araçları da kayboldu

Yenikapı'ya çekilen araçlar bir bir kayıplara karışıyor.
Nöbet büyüyor

Nöbet büyüyor

Evlat nöbetine bugün iki aile daha katıldı.
ABDnin seyahat uyarısına tepki: Türkiyede misafirlerimiz güven içinde yaşamaktadır

ABD'nin seyahat uyarısına tepki: Türkiye'de misafirlerimiz güven içinde yaşamaktadır
Türk halkı nereden alışveriş yapıyor?

Türk halkı nereden alışveriş yapıyor?

Vatandaşın 'benim' dediği markalar belli oldu.
Ortalığı <br>karıştıran belge

Ortalığı
karıştıran belge

Galatasaray'ın yeni transferi mahkemelik oluyor.
İz sürüp 20 bin <br>TL'yi teslim etti

İz sürüp 20 bin
TL'yi teslim etti

​İstanbul'da taksi şoföründen örnek davranış.

Avrupa'ya ucuz elektrik<br>Türkiye'den gidebilir

Avrupa'ya ucuz elektrik
Türkiye'den gidebilir

AB ülkelerindeki fiyatların yarı yarıya düşmesi gündemde.
Yarkadaş'tan itiraf gibi sözler

Yarkadaş'tan itiraf gibi sözler

​"Sözleşmesi bitenler kalacak diğerleri kullanılacaktı, mesele İBB dışında gelişti"
İSMEK yerine Halkevleri!

İSMEK yerine Halkevleri!

​İBB'deki yıkım furyası 3 milyon kişinin eğitim aldığı İSMEK'e uzandı.
Terörle mücadelede<br>doktrin değişti

Terörle mücadelede
doktrin değişti

​Irak, Suriye ve Doğu Akdeniz'deki adımlar yeni dönemin habercisi.
Ateş 800 yıldır sönmüyor

Ateş 800 yıldır sönmüyor

10 haneli köyde, Selçuklu döneminden beri silah üretiyorlar.
Yunan medyası ayakta

Yunan medyası ayakta

​"Türkiye 'adalar' politikasını adım adım uyguluyor"
FSM Köprüsü'nde<br> hareketli dakikalar

FSM Köprüsü'nde
hareketli dakikalar

​Polisten kaçarken kaza yaptılar, 4 kişi gözaltında.
Konuk Andorra

Konuk Andorra

​A Milli Takım 4 yıl 10 ay sonra İstanbul'da.
İzmir'de<br>şüpheli ölüm

İzmir'de
şüpheli ölüm

Yangına giden ekipler evde cesetle karşılaştı.
11 ile yağış uyarısı

11 ile yağış uyarısı

​Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.