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ABD: İran helikopter kazası sonrası yardım istedi ama...

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopterin kaza geçirmesinden sonra İran'ın ABD'den yardım talep ettiğini ancak lojistik sebeplerden ötürü bu yardımı sağlayamadıklarını belirtti.

09:34 - 21/05/2024 Salı
AA
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller

Sözcü Miller, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Reisi ve aralarında İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da olduğu heyetin helikopter kazası geçirmesinin ardından Tahran yönetiminin ABD'den yardım istediğini ancak yardımın içeriği hakkında detay veremeyeceğini kaydetti.

"Bu durumdaki herhangi bir hükümet"
için destek vermeye istekli olduklarını karşı tarafa ilettiklerini aktaran Miller,
"Ama sonuç olarak, büyük ölçüde lojistik sebeplerden ötürü bu yardımı sağlayamadık"
dedi.

Helikopter kazası ve sonrası

Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs'ta İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi.

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı. Belirlenen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazadan sağ kurtulan olmadığını belirledi.

Reisi'nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi.

İran anayasasına göre, yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurulun düzenlemeleri yapması gerekiyor.

İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Reisi ile çok yakın diyalog içinde olmuştuk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "26. Dönem Adli Yargı ve 16. Dönem İdari Yargı Kura Töreni"nde konuştu. Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı için rahmet dileyen Erdoğan "Sayın Reisi ile çok yakın diyalog içinde olmuştuk. Verdiği çabalara bizzat şahitlik ettik. Türkiye olarak her zaman olduğu gibi dost ve kardeş İran halkının yanında olacağız. İran bu süreci suhuletle yönetecek" dedi. 6-8 Ekim kararlarına da değinen Erdoğan "Bu hadise asla protesto gösterisi değil 37 insanımızın vahşice öldürüldüğü terör kalkışmasıdır. Devlete karşı bir isyan girişiminde bulundular. Siyasi dava denilmesi her şeyden önce demokrasiye ve hukuka hakarettir. Haddi aşan yorumları tasvip etmiyorum" ifadelerini kullandı.


#ABD
#İbrahim Reisi
#İran
#Matthew Miller
#Hüseyin Emir Abdullahiyan
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