ABD: İran helikopter kazası sonrası yardım istedi ama...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "26. Dönem Adli Yargı ve 16. Dönem İdari Yargı Kura Töreni"nde konuştu. Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı için rahmet dileyen Erdoğan "Sayın Reisi ile çok yakın diyalog içinde olmuştuk. Verdiği çabalara bizzat şahitlik ettik. Türkiye olarak her zaman olduğu gibi dost ve kardeş İran halkının yanında olacağız. İran bu süreci suhuletle yönetecek" dedi. 6-8 Ekim kararlarına da değinen Erdoğan "Bu hadise asla protesto gösterisi değil 37 insanımızın vahşice öldürüldüğü terör kalkışmasıdır. Devlete karşı bir isyan girişiminde bulundular. Siyasi dava denilmesi her şeyden önce demokrasiye ve hukuka hakarettir. Haddi aşan yorumları tasvip etmiyorum" ifadelerini kullandı.