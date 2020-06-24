ABD, İsrail'in ilhak planları konusunda BM Güvenlik Konseyinde yalnız kaldı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) 14 ülke, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhakıyla uluslararası hukuku ihlal edeceği endişesini paylaşırken, konseyin daimi üyesi ABD bu konudaki sessizliğiyle uluslararası toplumda yalnız kaldı. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, "Bizim planımız 'işine gelirse' diyen bir plan değil, değişmeyecek bir plan da değil, bir açılış teklifi, müzakere için bir başlangıç, son değil" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 24 Haziran 2020, 19:20 Son Güncelleme: 24 Haziran 2020, 19:29 AA