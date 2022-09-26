ABD istihbarat bilgilerini sızdıran eski CIA çalışanı Edward Snowden’a Rus vatandaşlığı

Hayat

Araştırma sonuçları ortaya koydu: Kovid-19 en çok hipertansiyonu olanı etkiledi

Araştırma, İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek başta olmak üzere, Alpay Medetalibeyoğlu, Elif Ezirmik, Naci Şenka, Sena Bayrakdar, Arem Aktar, Reyhan Akas, Ebru Yılmaz, Huzeyfe Arıcı, Murat Köse, Timur Selçuk Akpınar ile Atahan Çağatay’ın aralarında olduğu geniş bir uzman ekip tarafından gerçekleştirildi. Araştırma sonuçlarına göre, hastaların yüzde 59.1’ini erkeklerin oluşturduğunun altı çizildi. Yoğun bakım ünitesine yatışı yapılan hastaların oranı yüzde 11.9; ölen hastaların oranı ise yüzde 8.5 olduğuna yer verilen araştırmada, Kovid-19 hastalarının yüzde 60.5’lik kısmının test sonucunun pozitif olduğu aktarıldı.

