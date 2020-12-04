ABD istihbaratı: Çin demokrasi ve özgürlüğün en büyük tehdidi

Ratcliffe Pekin'in ABD ile bir sürtüşmeye hazırlandığını ve ekonomik, askeri ve teknolojik açılardan dünyaya hükmetmeye niyetli olduğunu belirtti.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe, basına yaptığı açıklamada, Çin'in İkinci Dünya Savaşından bu yana "demokrasi ve özgürlüğe en büyük tehdit" olduğunu söyledi.

ABD ile Çin arasında yaşanan gerilim devam ediyor. ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen başkanlık seçiminde Donal Trump, Joe Biden'a görevi devretmeye hazırlanırken, Trump yönetimi gider ayak Çin'e karşı sert tavır almayı sürdürüyor. ABD Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe basına verdiği haftalık brifinginde Pekin yönetiminin ABD ile çatışmaya hazırlandığını ve dünyaya "ekonomik, askeri ve teknolojik olarak" hakim olma niyetinde olduğunu söyledi.

OYNAT 12:28 Yeni dünya düzeninin kurucusu: Çin Dünyanın en büyük radyo teleskopunu, en uzun hızlı tren hattı ağını kuran, uzaya ilk kuantum iletişim uydusunu gönderen, kuantum interneti kurma yolunda hızla ilerleyen Çin, klonlama, embriyo ve kök hücre, virüs araştırmalarında hızla batıyı yakalıyor kimi alanlarda öne geçiyor. Geleceğin 'emperyal gücü' olma yolunda emin adımlar ile ilerleyen Çin aynı zamada teknoloji markaları üzerinden rakipleriyle istihbarat savaşları yaşıyor. Bu savaşların en önemli aktörlerinden birisi Huwaei. Atlas'ın yeni bölümünde ABD ve Batı liderliğinde, kendi gereksinimlerine uygun biçimde şekillenmiş bir küreselleşmenin hem coğrafyasını hem de kurallarının değişime zorlayan yeni büyük güç Çin'e uzanıyoruz. BiP'te paylaş

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Çin 'insan testi' yapıyor

Ulusal İstihbarat Direktörü Ratcliffe, ABD istihbaratının Çin'in "biyolojik olarak geliştirilmiş yeteneklere sahip" askerler geliştirmek amacıyla birlikler üzerinde "insan testi" yaptığını saptadığını belirtti.

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Ulusal İstihbarat Direktörü Ratfcliffe Çin'in ABD istihbarat faaliyetlerinin başlıca odağı olma özelliğini Rusya ve terörle mücadeleden aldığını belirtti.

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Çal, taklit et, yerini al

Ratcliffe Çin'in "çal, taklit et ve yerini al" diye tanımladığı bir tür ekonomik casusluğa giriştiğini söyledi ve Çinli bir rüzgar türbini şirketinin ABD'de, Amerikalı bir rakibinden çalmaktan suçlu bulunmasını ve daha sonra bü ürünü dünya çapında satarken, Amerikalı şirketin müşteri kaybedip, işçi çıkartmasını örnek gösterdi.

Ratfcliffe her yıl 500 milyar dolar tutarında fikri mülkiyetin çalındığını savundu.

Son dönemde FBI sık sık araştırmaları çaldıkları gerekçesiyle, Çin vatandaşlarını tutukluyor. Çin'in ayrıca, Harvard Üniversitesi Kimya Fakültesi'nin dekanına ayda 50 bin dolar ödediği ortaya çıkartılmış ve tutuklanmıştı.

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Ratcliffe ayrıca, Çinli istihbarat servislerini Huawei gibi teknoloji şirketleri aracılığıyla teknolojik zayıflıklar oluşturmaya çalışmakla suçladı ve Çin teknolojisi kullanan müttefik ülkelerle Amerikan istihbaratının paylaşılmayacağını belirtti.