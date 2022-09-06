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AMERİKA

ABD istihbaratı: Rusya Kuzey Kore'den silah alıyor

New York Times'ın Amerikan istihbarat belgelerine dayandırdığı haberine göre, Rusya, Kuzey Kore'den top mermisi ve roket satın alıyor. ABD istihbaratında gizliliği kaldırılan dokümanlarda, Rusya'nın Kuzey Kore'den milyonlarca top mermisi ile roket satın aldığı bilgisi yer aldı. ABD hükümet yetkilileri, Rusya'nın önce İran'a ve şimdi Kuzey Kore'ye yönelme kararının, ABD ve Avrupa tarafından uygulanan yaptırımların ve ihracat kontrollerinin Rus ordusunun malzeme teminine zarar verdiğinin bir işareti olduğunu bildirdi.

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ABD istihbaratı: Rusya Kuzey Koreden silah alıyor
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New York Times'ın Amerikan istihbarat belgelerine dayandırdığı haberine göre, Rusya, Kuzey Kore'den top mermisi ve roket satın alıyor.

ABD istihbaratında gizliliği kaldırılan dokümanlarda, Rusya'nın Kuzey Kore'den milyonlarca top mermisi ile roket satın aldığı bilgisi yer aldı.

ABD hükümet yetkilileri, Rusya'nın önce İran'a ve şimdi Kuzey Kore'ye yönelme kararının, ABD ve Avrupa tarafından uygulanan yaptırımların ve ihracat kontrollerinin Rus ordusunun malzeme teminine zarar verdiğinin bir işareti olduğunu bildirdi.

Rusya'nın İran yapımı dronları satın aldığı duyurulmuştu. ABD'li yetkililer, söz konusu dronların mekanik sorunlarının olduğunu öne sürmüştü.

Beyaz Saray, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının öncesinde Moskova'nın askeri planlarına dair dokümanların gizliliğini kaldırmaya başlamıştı. Önce özel olarak "müttefiklerle paylaşılan" bilgilerin daha sonra kamuya açık yayımlandığı belirtiliyor.

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ABD'den kriz çıkaracak itiraf
FOTOĞRAF 7
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Rusya-Ukrayna savaşının başladığı ilk günden beri ABD, Ukrayna'ya insani ve askeri olarak pek çok destek sağladı. En başından beri Ukrayna'nın yanında olan ABD'den olay yaratacak kriz çıkaracak bir itiraf geldi. İşte detaylar...
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ABD'den kriz çıkaracak bir itiraf geldi. Pentagon, Ukrayna uçaklarının Rus radar sistemlerini hedef alabilmesi için anti-radar füzeleri gönderdiğini ilk kez açıkladı.<br><br>ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna uçaklarının Rus radar sistemlerini hedef alabilmesi için anti-radar füzeleri gönderdiğini ilk kez kabul etti.
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CNN'de yer alan habere göre, ABD Savunma Bakanlığı Savunma Politikalarından Sorumlu Müsteşarı Colin Kahl, düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Ukrayna'da kullanılması için \"bir miktar\" füze gönderdiğini açıkladı.
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Kahl, ne tür anti-radar füzesinin gönderildiği, kaç adet füzenin sağlandığı veya ne zaman gönderildiğine dair detay vermedi.<br><br>Daha önceki askeri yardımlarda söz konusu füzenin gönderildiği açıklanmasa da Kahl, Ukrayna'nın hava kuvvetlerinin güçlü kalmasını sağlamak için pek çok destek sağladıklarını söyledi.
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ABD'nin, Ukrayna'ya Sovyet döneminden kalma Mig-29 savaş uçaklarının yedek parçaları gönderdiğine dikkati çeken Kahl, gönderilen füzelerin Rus radarları ve sistemleri üzerinde etkileri olabileceğini kaydetti.<br><br>Kahl ayrıca Pentagon'un Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık silah paketi desteğini açıkladı. Bu, şimdiye kadar ABD'den Ukrayna'ya verilen en yüksek silah paketi desteği oldu.
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Bu paketle ABD, şubat ayından bu yana Ukrayna'ya toplam 9,1 milyar dolarlık güvenlik yardımı sağlamayı taahhüt etmiş oldu.<br><br>CNN'e konuşan bir savunma yetkilisi, gönderilen füze türünün AGM-88 HARM adlı yüksek hızlı anti-radyasyon füzesi olduğunu belirtti.
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Raytheon firması tarafından üretilen ve 30 milin üzerinde bir menzili olduğu düşünülen havadan karaya taktik saldırı füzesinin, S-400 gibi Rus uçaksavar radar sistemlerini dahi hedef almak için kullanılabileceği belirtiliyor.<br><br>Ukraynalılar, HARM füzelerini aldıklarını veya kullandıklarını kamuya açıklamasa da son günlerdeki saha raporlarının söz konusu füzelerin kullanıldığına işaret ettiği bildirildi.
ABD'den kriz çıkaracak itiraf
Rusya-Ukrayna savaşının başladığı ilk günden beri ABD, Ukrayna'ya insani ve askeri olarak pek çok destek sağladı. En başından beri Ukrayna'nın yanında olan ABD'den olay yaratacak kriz çıkaracak bir itiraf geldi. İşte detaylar...
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