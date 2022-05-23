Dünya ABD Japonya dahil 13 ülkeyle "Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi"ni başlattı
AVRUPA

ABD Japonya dahil 13 ülkeyle "Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi"ni başlattı

ABD Başkanı Joe Biden, Japonya dahil 13 ülkeyle "Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi"ni (IPEF) başlattıklarını duyurdu. "Yeni partnerlik" şeklinde tanımlanan inisiyatif, yüksek standartlarda ticaret, ekonomilerin dijitalleşmesi, tedarik zincirlerinin geliştirilmesi ve altyapı yatırımlarının kolaylaştırılmasını kapsıyor.

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Haber Merkezi AA
ABD Japonya dahil 13 ülkeyle Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesini başlattı
ABD Başkanı Joe Biden

Ocak 2021'de göreve gelmesi sonrası çıktığı ilk Asya turunun ikinci durağı Japonya'da bulunan Biden, Tokyo'da IPEF'in lansmanını yaptı.

"Yeni kuralları yazıyoruz." diyen Biden, "Bugün bir amaç için buradayız. 21. yüzyılın ekonomisinin geleceği büyük oranda Hint-Pasifik'te yazılacak." ifadesini kullandı.

Biden, IPEF'in yeni üyelerin katılımına açık olduğunu aktardı.

Ekonomik vizyon yarışında çekişme yaşanacağını kaydeden Biden, IPEF'in yarışı zirveye taşıması gerektiğini kaydetti.

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"Bölgede iş birliği, istikrar, refah, kalkınma ve barış hedefliyoruz"

Beyaz Saray açıklamasına göre, başlangıçta IPEF'te ABD ve Japonya'nın yanı sıra Hindistan, Güney Kore, Avustralya, Endonezya, Tayland, Singapur, Malezya, Filipinler, Vietnam, Yeni Zelanda ve Brunei yer alıyor.

Halihazırda üye hacmiyle IPEF, dünya gayrisafi milli hasılasının yüzde 40'ına denk geliyor.

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  • Kyodo ajansına göre, 13 ülkenin IPEF'e yönelik ortak açıklamasında, "Ekonomilerimizi geleceğe hazırlamak için IPEF'in kuruluş sürecini başlatıyoruz. Bu inisiyatifle bölgede iş birliği, istikrar, refah, kalkınma ve barış hedefliyoruz." ifadesi kullanıldı.

"Yeni partnerlik" şeklinde tanımlanan inisiyatif, yüksek standartlarda ticaret, ekonomilerin dijitalleşmesi, tedarik zincirlerinin geliştirilmesi ve altyapı yatırımlarının kolaylaştırılmasını kapsıyor.

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