Dünya ABD-Japonya ortaklığının Asyada yeni hamlesi Çine karşı askeri önlemler artıyor
ASYA

ABD-Japonya ortaklığının Asya'da yeni hamlesi: Çin'e karşı askeri önlemler artıyor

ABD’nin Japonya’nın Okinawa adasına ileri teknolojiyle donatılmış bir deniz piyadeleri alayı konuşlandıracağı, Japonya’nın uzaydaki araçlarına herhangi bir saldırı durumunda iki ülke arasındaki anlaşmanın 5’inci maddesi gereğince Japonya’yı savunacağını taahhüt edeceği bildirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
ABD-Japonya ortaklığının Asyada yeni hamlesi: Çine karşı askeri önlemler artıyor
Arşiv.

ABD ile Çin arasındaki rekabet kızışırken, Washington yönetimi Japonya ile yeni adımlar atarak Çin’e karşı bölgede pozisyon alıyor.

ABD ile Japonya dışişleri ve savunma bakanlarının Washington’da yapacağı dörtlü Güvenlik İstişare Komitesi görüşmesine ilişkin AA muhabirine açıklama yapan ABD’li bir yetkili, bu görüşmede bakanların Çin’in bölgede statükoyu tek taraflı olarak değiştirmesine karşı kararlılıklarını ortaya koyacaklarını söyledi.

İki ülke bakanlarının caydırıcılığı artırmak üzere atılacak karşılıklı adımları da görüşeceğini belirten yetkili “ABD ve Japonya, bölgede hızla değişen güvenlik sorunlarının üstesinden gelmek için birden fazla alanda gelişmiş operasyonel konsepte ve gelişmiş yeteneklere dayalı olarak ittifakın kuvvetlerinin konuşlanmasını optimize etmeye karar verecekler.” dedi.

Yetkili, “(Bakanlar) Gelişmiş istihbarat, gözetleme, keşif, gemisavar ve ulaşım yeteneklerine sahip yeni bir birim olarak kurulan Deniz Piyadeleri Kıyı Alaylarından birini 2025 yılına kadar Okinawa adasına konuşlandırılması da dahil Japonya'daki ABD askeri varlığını önemli ölçüde artıracaklarını duyuracaklar.” ifadesini kullandı.

ABD-JAPONYA GÜCENLİK ANLAŞMASININ 5'İNCİ MADDESİ YENİDEN GÜNDEMDE

ABD'nin Japonya’nın ulusal strateji belgelerini güncellemesini memnuniyetle karşıladığını söyleyen yetkili, Japonya’nın olası saldırılara karşı önlem olarak balistik füze almasının önünü açan kararları da takdir ettiklerini dile getirdi.

Yetkili, bakanların “Japonya’nın uzaydaki kabiliyetlerine, uzaydan veya uzay dışından yapılacak saldırıların ABD-Japonya Güvenlik Anlaşması'nın 5. Maddesinin uygulanmasına yol açabileceğini duyuracaklarını” söyledi.

Söz konusu anlaşma Japonya’ya yapılacak bir saldırı durumunda ABD’nin Japonya’yı savunmasını öngörüyor.

Japonya’nın ortak bir karargah kurma kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirten yetkili, ABD’nin MQ-9 insansız hava araçlarını Kanoya Hava Üssü'ne geçici olarak konuşlandıracağını ve bilgi paylaşımını artırmak için İkili Bilgi Analiz Merkezinin kurulacağını ifade etti.

Japon hükümeti, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programları ile Çin'in Pasifik'teki bölgesel nüfuzunu artırdığı gerekçesiyle aralıkta savunma politikasında değişikliğe gitmişti.

Japonya Ulusal Güvenlik Stratejisi, Ulusal Savunma Esasları ve Uzun Vadeli Savunma Programı olmak üzere 3 milli doktrinini güncellemiş ve bu kapsamda İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez karşı saldırı kabiliyeti edinme kararı almıştı.

Çin'den ABD'ye çağrı: Şeffaf olun
DÜNYA
Çin'den ABD'ye çağrı: Şeffaf olun

Rusya ve Çin ABD’nin hegemonya kurma girişimlerini reddediyor
DÜNYA
Rusya ve Çin ABD’nin hegemonya kurma girişimlerini reddediyor

Rusya ve Çin ABD’nin hegemonya kurma girişimlerini reddediyor
DÜNYA
Rusya ve Çin ABD’nin hegemonya kurma girişimlerini reddediyor
Zirvede Fenerbahçe var

Zirvede Fenerbahçe var

TFF, kulüplerin harcama limitlerini resmi sitesinden açıkladı.
İnsanlığın geleceği tehlike altında

İnsanlığın geleceği tehlike altında

​Kriz derinleşiyor: Dünya genelinde rekor seviyeye ulaştı.
AK Partili Akbaşoğlu açıkladı: Sözleşmelilere kadro düzenlemesi Meclise geliyor

​'Bu daha fragman siz gala gecesine gelin demişti: Cezası belli oldu.

​'Her şey kırılma noktasında ve daha fazla yağmur geliyor.'

​Milli Muharip Uçak için dikkat çeken açıklama: Geri sayım başladı.

​Sezon başında yaşanan olay takımı bugünlere taşıdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.