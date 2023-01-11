ABD Japonya'daki gemisavar füzelerini artıracak

Japonya'daki ABD birliklerinin toplam sayısı değişmeyecek olsa da, yeni konuşlandırmalar, Pekin'i herhangi bir çatışma başlatmadan önce iki kez düşündürmeyi amaçlayan Asya'daki askeri kuvvetler hakkında bu yıl yapılacak bir dizi duyurunun ilki olabilir.

Japonya ile ABD arasında yaklaşık bir yıldır süren müzakerelerin ardından imzalanan anlaşma, Washington'da Savunma Bakanı Lloyd Austin, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Japon mevkidaşları arasında yapılacak görüşmenin ardından açıklanacak.

Austin, Pentagon'da Japonya Savunma Bakanı Yasukazu Hamada ile görüşecek, ardından ise ABD Başkanı Joe Biden ile Japonya Başbakanı Fumio Kishida arasında bir görüşme olacak.

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