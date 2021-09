ABD Kabil Havalimanı çevresinde 10 sivili öldürdüğünü kabul etti

New York'ta gökdelenlere çarpan yüzlerce kuş öldü

ABD'nin New York kentinde göç etmek isteyen yüzlerce kuş, 417 metre yüksekliğindeki Dünya Ticaret Merkezi kulelerine çarptı. New York kuşları koruma grubu Audubon, kuşların güneye uçarken fırtına ve ışıklardan dolayı yollarını şaşırdığını ifade etti. Bina çevresindeki ölü kuşları cep telefonuyla görüntüleyen Breyer, 'Kuşlar kaldırımda, her yerdeydi. Kaldırımlar kelimenin tam anlamıyla kuşlarla kaplıydı' ifadelerini kullandı.