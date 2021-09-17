Dünya ABD Kabil Havalimanı çevresinde 10 sivili öldürdüğünü kabul etti
AMERİKA

ABD Kabil Havalimanı çevresinde 10 sivili öldürdüğünü kabul etti

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Kenneth McKenzie, ABD’nin 29 Ağustos’ta Kabil Havalimanı yakınlarında düzenlediği hava saldırısında 10 sivilin öldüğünü kabul etti.

Haber Merkezi AA
ABD Kabil Havalimanı çevresinde 10 sivili öldürdüğünü kabul etti
CENTCOM Komutanı McKenzie

CENTCOM Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, ABD'nin 29 Eylül'de Kabil Havalimanı yakınında düzenlediği hava saldırısına ilişkin soruşturmanın sonucunu açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby'nin günlük basın toplantısına video konferans yöntemiyle bağlanan McKenzie, "Söz konusu saldırıda 7'si çocuk 10 kadar sivilin öldüğü sonucuna vardık. Dahası bu saldırının hedefindeki araçtakilerin ya da ölenlerin DEAŞ/K ile bir bağlantısı yok ya da ABD güçlerine doğrudan bir tehlike arz etmiyor." ifadesini kullandı.

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McKenzie, saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, "Bu saldırı, kuvvetlerimize ve tahliye ettiğimiz sivillere yönelik tehlikeyi anında engellemek içindi. Ben yürekten bir özür diliyorum. Komutan olarak bu saldırının tüm sorumluluğunu üstleniyorum." dedi.

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