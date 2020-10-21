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Dünya ABD kahraman Türkü konuşuyor Yaşlı çifti boğulmaktan kurtardı
AMERİKA

ABD kahraman Türk'ü konuşuyor: Yaşlı çifti boğulmaktan kurtardı

ABD kahraman Türk'ü konuşuyor: Yaşlı çifti boğulmaktan kurtardı

ABD’nin New York eyaletinde içinde bulundukları otomobil su kanalına devrilen yaşlı çiftin hayatını kurtaran Türk vatandaşı övgü aldı. Erzincanlı Mustafa Tosun'un kahramanlığı yerel basında manşetlere çıktı. Tosun, ''Arabadaki yaşlı adam benim babam olmasa da birilerinin babasıydı, onun hayatını kurtarmalıydım'' dedi.

Haber Merkezi AA
Erzincanlı Mustafa Tosun
Erzincanlı Mustafa Tosun

New York’un Long Island bölgesinde su kanalına düşen yaşlı bir çifti canını tehlikeye atarak kurtaran Türk vatandaşı Erzincanlı Mustafa Tosun'un kahramanlığı dillere destan oldu.

Görgü tanıkları ve polisin anlattığına göre, Montauk otoyolunda seyrederken yol kenarındaki kanala devrilen otomobilin arkasından bir an olsun düşünmeden suya atlayan Tosun, aracın camını kırarak yaşlı çifti kurtardı.

Tosun ve ardından suya atlayan diğer yardımseverlerce Joseph (78) ve Delores (76) Abitabile çiftinin boğulmaktan kurtarılma anına ait güvenlik kamerası görüntüleri Amerikan medyasında yayınlandı.

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Yapmasaydım vicdan azabı çekerdim

ABD'de 30 yıldır oto tamirhanesi işleten Mustafa Tosun, ''Arabadaki yaşlı adam benim babam olmasa da birilerinin babasıydı, onun hayatını kurtarmalıydım'' dedi.

Cesareti ile takdir toplayan Tosun, ''Yaşlı adam yüzme bilmiyorum diye bağırıyor, etraftakiler ne yapması gerektiğini tarif ediyordu. Ben dayanamayıp suya atladım, yapmasaydım vicdan azabı çekerdim'' dedi.

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