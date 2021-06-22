Dünya ABD Sezgin Baran Korkmazın iadesini isteyecek
AMERİKA

ABD Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesini isteyecek

ABD Adalet Bakanlığı, Avusturya'da hakkındaki yakalama kararı nedeniyle gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz'ın, ABD'deki bölge mahkemesinde yargılanması için ABD'ye iadesini talep edeceklerini açıkladı.

Haber Merkezi AA
ABD kara para aklamakla suçlanan Sezgin Baran Korkmazın iadesini isteyecek
Sezgin Baran Korkmaz

ABD Adalet Bakanlığı, Avusturya'da 19 Haziran'da gözaltına alınan SBK Holding ve 6 şirketine yönelik kara para aklama soruşturması kapsamında aranan holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Korkmaz'a ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Korkmaz'ın ABD'nin talebi üzerine gözaltına alındığına işaret edilen açıklamada, 28 Nisan'da Utah eyaletine bağlı Salt Lake City'deki mahkemenin jüri kararında Korkmaz'ın hakkında 1 "kara para aklama", 10 "para transferi dolandırıcılığı", 1 de "resmi sürecin işleyişini engelleme" suçlaması olduğu kaydedildi.

Açıklamada, mahkemenin Korkmaz'ı 133 milyon dolardan fazla kara para aklamakla suçlandığına işaret edildi.

Korkmaz ve işbirlikçilerinin söz konusu paralarla Türkiye ve İsviçre'deki bazı havayolları, oteller, yatlar ve evleri satın aldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ABD, Korkmaz'ın Utah'da bölge mahkemesinde mahkeme önüne çıkması için ABD'ye iadesini isteyecek. Korkmaz, hakkındaki suçlamalardan suçlu bulunursa, kara para aklamaktan 20 yıl, her bir para transferi dolandırıcılığından 20'şer yıl ve resmi sürecin işleyişini engellemekten 5 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak."

İADE SÜRECİ BAŞLATILDI

Hakkında Interpol'ün kırmızı bültenle arama kararı bulunan Korkmaz'ın 5 Aralık 2020'de yurt dışına çıktığı İstanbul Havalimanı'nın güvenlik kamera kayıtlarından tespit edilmişti.

Korkmaz, 19 Haziran'da Avusturya'nın başkenti Viyana'ya yaklaşık 250 kilometre uzaklıkta bir kasabada emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Bu gelişme üzerine Türkiye, aynı gün Korkmaz'ın iade edilmesi için gereken süreci Avusturya makamları nezdinde başlatmıştı.

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