ABD kara teslim oldu: 39 ölü

New York Valisi Kathy Hochul'un açıklamasına göre, en fazla ölüm, 17 kişiyle New York eyaletinde görüldü.
Eyaletteki ölümlerin 10'u Buffalo kentinde kaydedilirken, can kaybının artması bekleniyor.
Kar fırtınasının Buffalo'ya saatte 80 mil (yaklaşık 129 km/s) hızla taşındığını belirten Vali Hochul, bunun kent tarihindeki en yıkıcı fırtına olduğunu belirtti.
Buffalo'daki havalimanının salı gününe kadar kapalı olacağı açıklandı.
Maine, New York, New Hampshire, Virginia ve Florida'da 165 binden fazla kişi Noel sabahına elektriksiz uyandı.
Öte yandan, Noel günü 2 binden fazla uçuş iptal edildi.
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Japonyanın farklı kesimlerinde yoğun kar yağışının yol açtığı afet ve kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 14e yükseldi.
Devlet televizyonu NHKye göre, 17 Aralıktan bu yana kuzey ve batı eyaletlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Yangın ve Afet İdare Ajansına (Shobocho) göre, ülke geneli yoğun kar yağışları kaynaklı afet ve kazalarda ölenlerin sayısı 14e, yaralananların sayısı 80e yükseldi.
Hokkaido Electric Power (HEPCO) açıklamasına göre kar yağışı sonrası en kuzeydeki Hokkaido Adasında yaklaşık 20 bin evde elektrik kesintisi yaşandı.
Ulusal basındaki haberlere göre yoğun yağış nedeniyle hava ve demir yolu seferlerinde aksaklıklar yaşanıyor.
ABD'den sonra yoğun kar yağışı Japonya'yı da vurdu: 14 can kaybı var
ABD'de dondurucu soğuklar can almaya devam ederken Japonya da yoğun kar yağışlarının etkisi altında. Ülkenin farklı kesimlerinde yoğun kar yağışının yol açtığı afet ve kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.