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AMERİKA

ABD Kaşıkçı cinayetinden sonra bilgiler paylaşmış

ABD Kaşıkçı cinayetinden sonra bilgiler paylaşmış

ABD yönetiminin, Cemal Kaşıkçı cinayetinden sadece 16 gün sonra bazı Amerikan firmalarına Suudi Arabistan'la hassas nükleer bilgileri paylaşma izni verdiği ortaya çıktı. Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki başkonsolosluğunda 2 Ekim 2018'de Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesi dünyanın gündemine oturmuş, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı cinayetin dışında kabul eden Trump yönetimi ülke içinde ve uluslararası kamuoyunda çok tepki toplamıştı.

Haber Merkezi AA
Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki başkonsolosluğunda katledildi.
Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki başkonsolosluğunda katledildi.

ABD yönetiminin, Cemal Kaşıkçı cinayetinin hemen ardından bazı Amerikan firmalarına Suudi Arabistan'la hassas nükleer bilgileri paylaşma izni verdiği ortaya çıktı.

  • ABD'de Demokrat Virginia Senatörü Tim Kaine'in, Trump yönetiminin Suudi Arabistan'a verdiği önemli nükleer bilgilerle ilgili açıklaması kamuoyunda ilgi çekti.

Senatör Kaine, Kaşıkçı cinayetinden sadece 16 gün sonra 18 Ekim 2018'de Trump yönetiminin "bazı Amerikan firmalarına Suudi Arabistan'a hassas nükleer bilgileri paylaşma izni verdiğini" gösteren belgeleri gördüğünü açıkladı.

Kaine, tüm dünyada büyük yankı uyandıran ve Riyad yönetimini olduğu kadar Washington'ı da baskı altına alan söz konusu cinayetten kısa süre sonra ABD yönetiminin Suudilere verdiği bu imtiyazı "çok rahatsız edici" bulduğunu vurguladı.

ABD yönetiminin 18 Şubat 2019'da Riyad'a nükleer konusunda bir imtiyaz daha verdiğini kaydeden Kaine, bu sürecin kamuoyunun bilgisine açılması gerektiğini belirtti.

2017'den bu yana 7 yetki tanındı

ABD ile Suudi Arabistan arasında 2017 yılından bu yana devam eden "nükleer güç görüşmeleri" kapsamında Amerikan firmalarına şu ana kadar 7 yetki verildiği ve bu yetkiler kapsamında iki ülke arasında nükleer bilgi paylaşımı yapıldığı biliniyor.

Suudilerin ilk iki nükleer reaktörünü inşa etmesi sürecinde ABD'den aldıkları bilgi ve teknolojik imkanların önemine dikkat çekilirken, ABD Enerji Bakanlığı bugüne kadar söz konusu iş birliğinin detaylarını kamuoyuna açıklamaktan kaçındı.

Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki başkonsolosluğunda 2 Ekim 2018'de Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesi dünyanın gündemine oturmuş, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı cinayetin dışında kabul eden Trump yönetimi ülke içinde ve uluslararası kamuoyunda çok tepki toplamıştı.

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