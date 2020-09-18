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Dünya ABD Katarı "NATO dışı önemli müttefik" sayacak
ORTADOĞU AMERİKA

ABD Katar'ı "NATO dışı önemli müttefik" sayacak

ABD yönetimi Katar'ı "NATO üyesi olmayan önemli müttefikler" (MNNA) statüsüne eklemeyi planlıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Arap Körfezi işlerinden sorumlu Bakan Yardımcısı Vekili Timothy Lenderking Katar'ın askeri üslere ev sahipliği yapmasına dikkat çekerek, Katar'ın yabancı ülkelere savunma ticareti ve güvenlik iş birliğinde fayda sağlayan bir statüye getirileceğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
ABD Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen ABD-Katar Stratejik Diyalog toplantısının açılışında konuşan Pompeo, Trump yönetiminin Körfez ülkeleri arasındaki anlaşmazlığın çözülmesini istediğin söylemişti.
ABD Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen ABD-Katar Stratejik Diyalog toplantısının açılışında konuşan Pompeo, Trump yönetiminin Körfez ülkeleri arasındaki anlaşmazlığın çözülmesini istediğin söylemişti.

ABD yönetimi Orta Doğu'da en büyük askeri üsleri bulunduran Katar'ı NATO dışı müttefik sayacak.

NATO ÜYESİ OLMAYAN MÜTTEFİK

ABD yönetiminin, Katar'ı yabancı ülkelere savunma ticareti ve güvenlik iş birliğinde fayda sağlayan "NATO üyesi olmayan önemli müttefikler" (MNNA) statüsüne eklemeyi planladığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Arap Körfezi işlerinden sorumlu Bakan Yardımcısı Vekili Timothy Lenderking, telekonferans gerçekleştirerek, medya mensuplarına konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

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EKONOMİK İŞBİRLİĞİ

Katar'ın Körfez bölgesinde ABD için önemli müttefiklerden biri olduğunu belirten Lenderking, ekonomik iş birliğinin yanı sıra Orta Doğu'daki en büyük ABD askeri üssüne de ev sahipliği yapmasına dikkati çekti.

MNNA statüsü, bir ülkeye ABD'den askeri teçhizat ve eğitim almasının yanı sıra yedek malzeme, hızlandırılmış lojistik ve teknoloji erişime imkan sağlıyor.

Arap ülkelerinden Bahreyn ve Kuveyt'in de içinde olduğu 17 ülke MNNA statüsünde bulunuyor.

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