Dünya ABD kızamık nedeniyle Afganistandan tahliyeleri yine erteledi
ASYA

ABD kızamık nedeniyle Afganistan'dan tahliyeleri yine erteledi

Beyaz Saray, Afganistan'dan tahliye edilerek ABD'ye getirilen yedi kişide kızamık teşhis edilmesi nedeniyle Afgan mülteciler için gerçekleştirilecek uçuşların bir hafta daha askıda kalacağını bildirdi.

Haber Merkezi AA
ABD kızamık nedeniyle Afganistandan tahliyeleri yine erteledi
ABD'nin tahliye ettiği insanlar (Arşiv)

Beyaz Saray Afgan mültecileri ABD'ye getiren uçuşların neden durdurulduğunu açıkladı: Kızamığa rastladık
DÜNYA
Beyaz Saray Afgan mültecileri ABD'ye getiren uçuşların neden durdurulduğunu açıkladı: Kızamığa rastladık

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Afganistan'dan tahliye edilen kişilerin uçuşlarının geçen hafta kızamık vakaları nedeniyle askıya alındığını anımsatan Psaki, "Bugüne kadar Afganistan'dan ABD'ye gelen en az 7 kişide kızamık teşhis edildi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), önlem amaçlı uçuşların 7 gün daha askıda kalmasını istedi. Biz de bunu yapıyoruz. Bu konuda değerlendirmelerimizi yapıyoruz ve ulusal güvenlik ekibimizle görüşüyoruz." dedi.

Biden yönetimi yurt dışı uçuşlar için aşı zorunluluğu getirmeyi görüşüyor
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Biden yönetimi yurt dışı uçuşlar için aşı zorunluluğu getirmeyi görüşüyor

"Sivil kayıp" iddialarına kaçamak yanıt

Psaki, Biden yönetiminin Afganistan'dan çıkmadan önce Kabil havalimanı yakınlarında düzenledikleri insansız hava aracı (İHA) saldırısında hedef alınan kişinin DEAŞ terör örgütü üyesi değil de bir sivil olduğu iddialarının doğru olması durumunda Biden'ın sorumluluk alıp almayacağı sorusuna kaçamak yanıt verdi.

CIA'den 'El-Kaide' uyarısı: 1-2 yıl içinde ABD'yi yeniden tehdit edecek
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CIA'den 'El-Kaide' uyarısı: 1-2 yıl içinde ABD'yi yeniden tehdit edecek

Her saldırıda sivil kayıp riski olduğunu ancak bunu en aza indirgemeye çalıştıklarını belirten Psaki, "Ortada devam eden bir soruşturma var, hepimiz sonuçlarını bekliyoruz." dedi.

Psaki, Biden yönetiminin uluslararası uçuşlar için uçağa binmeden önce herkesten Kovid-19 istemeyi görüştüğüne ilişkin iddialara ise "Hava yolları güvenliğinin sağlanması için birçok seçeneği değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Afgan mültecileri ABD'ye getiren uçuşların neden durdurulduğunu açıkladı: Kızamığa rastladık
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Beyaz Saray Afgan mültecileri ABD'ye getiren uçuşların neden durdurulduğunu açıkladı: Kızamığa rastladık
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