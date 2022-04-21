Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya ABD Kongresinde kırmızı alarm Bina tahliye edildi
AMERİKA

ABD Kongresinde kırmızı alarm: Bina tahliye edildi

Kongre Polisinden yapılan yazılı açıklamada, "Kongre Polisi, Kongre yerleşkesine muhtemel bir tehdit oluşturan bir hava aracını takip ediyor." ifadesine yer verildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
​ABD Kongre Polisi potansiyel hava aracı tehdidi sebebiyle kongre yerleşkesinin boşaltılmasını istedi
ABD Kongre Binası.

Açıklamada, Kongre ana binası ve çevresindeki birçok binanın boşaltılması talimatı verildi.

İlk talimattan dakikalar sonra Kongre Polisinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise "Bu akşam üzeri Kongre yerleşkesi önlem amaçlı boşaltıldı. Şu anda Kongreye yönelik bir tehdit yok. Detayları paylaşacağız." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, CNN'e konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen iki kişi de küçük bir uçağın Kongre yakınlarında uçtuğunu ve uçaktaki iki kişinin Kongre yakınlarında bulunan Nationals Park'a paraşütle indiğini kaydetti.

ABD'de bomba alarmı
DÜNYA
ABD'de bomba alarmı

ABD Sağlık Bakanlığında bomba tehdidi
DÜNYA
ABD Sağlık Bakanlığında bomba tehdidi
Sivasspor 10 kişiyle kazandı

Sivasspor 10 kişiyle kazandı

​Yiğidolar, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında avantajı kaptı.
Kupada dikkat çekici gol

Kupada dikkat çekici gol

​Frikik organizasyonu sosyal medyada gündem oldu.
Ümit Kocasakala göre Che şapkası serbest sarık yasak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan sporcularla iftar programında konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.