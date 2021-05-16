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Dünya ABD Kongre Üyesi Ocasio-Cortez İsrailin saldırılarının nedeni ABDnin desteği
AMERİKA

ABD Kongre Üyesi Ocasio-Cortez: İsrail'in saldırılarının nedeni ABD'nin desteği

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Ocasio-Cortez, Gazze'de Associated Press ve Al Jazeera'nın ofislerinin de bulunduğu binanın İsrail tarafından vurularak yerle bir edilmesinin "ABD'nin desteğiyle" olduğunu kaydetti. Cortez, "Biden yönetimi bir müttefikine karşı sesini çıkarmıyorsa, kime karşı çıkar? Nasıl insan hakları savunuculuğunda güvenilir olurlar?" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
ABD Kongre Üyesi Ocasio-Cortez: İsrailin saldırılarının nedeni ABDnin desteği
ABD'li Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, Twitter hesabından, AP ve Al Jazeera ofislerinin de bulunduğu binanın İsrail tarafından bombalanma anında çekilen bir videoyu paylaştı.

This is happening with the support of the United States.I don’t care how any spokesperson tries to spin this. The US vetoed the UN call for ceasefire.If the Biden admin can’t stand up to an ally, who can it stand up to?How can they credibly claim to stand for human rights?

New York Vekili Ocasio-Cortez, "Bu, ABD'nin desteğiyle oluyor. Hiçbir sözcünün lafı ne kadar çevirdiğini umursamıyorum. ABD, BM'nin ateşkes çağrısını veto etti. Biden yönetimi bir müttefikine karşı sesini çıkarmıyorsa, kime karşı çıkar? Nasıl insan hakları savunuculuğunda güvenilir olurlar?" ifadelerini kullandı.

Ocasio-Cortez başka bir paylaşımında da İsrail'i "apartheid rejimi" olarak nitelendirerek, "Apartheid ülkeler, demokrasi değildir." mesajını verdi.

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ABD'de Demokratlar arasında "Filistin çatlağı"

ABD'de Demokrat Joe Biden yönetimi, İsrail'in Filistin'e yönelik eylemlerini "meşru müdafaa hakkı" olarak niteleyerek bu ülkeyi kınamaktan kaçınıyor.

Kongredeki bazı Demokrat isimler ise Biden yönetiminin bu politikasını sert dille eleştiriyor.

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