ABD Kongre Üyesi Ocasio-Cortez: İsrail'in saldırılarının nedeni ABD'nin desteği

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, Twitter hesabından, AP ve Al Jazeera ofislerinin de bulunduğu binanın İsrail tarafından bombalanma anında çekilen bir videoyu paylaştı.

This is happening with the support of the United States.I don’t care how any spokesperson tries to spin this. The US vetoed the UN call for ceasefire.If the Biden admin can’t stand up to an ally, who can it stand up to?How can they credibly claim to stand for human rights?

Oh my god. The building where al Jazeera’s office is housed has just been taken down by Israeli airstrikes. There was a warning and evacuated. It houses offices and private homes. I can’t believe it. pic.twitter.com/Q4luRYk9H9 REKLAM May 15, 2021

New York Vekili Ocasio-Cortez, "Bu, ABD'nin desteğiyle oluyor. Hiçbir sözcünün lafı ne kadar çevirdiğini umursamıyorum. ABD, BM'nin ateşkes çağrısını veto etti. Biden yönetimi bir müttefikine karşı sesini çıkarmıyorsa, kime karşı çıkar? Nasıl insan hakları savunuculuğunda güvenilir olurlar?" ifadelerini kullandı.

Ocasio-Cortez başka bir paylaşımında da İsrail'i "apartheid rejimi" olarak nitelendirerek, "Apartheid ülkeler, demokrasi değildir." mesajını verdi.

DÜNYA Washington rotasını değiştirsin

ABD'de Demokratlar arasında "Filistin çatlağı"

ABD'de Demokrat Joe Biden yönetimi, İsrail'in Filistin'e yönelik eylemlerini "meşru müdafaa hakkı" olarak niteleyerek bu ülkeyi kınamaktan kaçınıyor.

Kongredeki bazı Demokrat isimler ise Biden yönetiminin bu politikasını sert dille eleştiriyor.