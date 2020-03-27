ABD koronavirüs vaka sayısında Çin'i geçti: Toplam sayı 82 bin 179 oldu

ABD, yeni tip koronavirüs salgınında 82 bin 179 vaka sayısı ile dünya genelinde Çin ve İtalya'yı geride bırakarak ilk sıraya yükseldi.

Ölü sayısı bini geçti

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "worldometre" internet sitesindeki bilgiye göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 6 saatte 12 bin 982 artarak 82 bin 179'a, ölü sayısı ise 131 artarak 1177'ye ulaştı.

Dün, ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 55 bin 238, ölü sayısı ise 802 olarak kayıtlara geçmişti.

Zirveye yerleşti

ABD, virüsün bulaştığı kişi sayısı bakımından dünya genelinde 82 bin 179 vaka ile ilk sıraya yerleşirken, onu 81 bin 285 vaka ile Çin, 80 bin 589 vaka ile İtalya takip ediyor.

New York en fazla etkilenen eyalet