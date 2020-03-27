Dünya ABD koronavirüs vaka sayısında Çini geçti Toplam sayı 82 bin 179 oldu
KORONAVİRÜS

ABD koronavirüs vaka sayısında Çin'i geçti: Toplam sayı 82 bin 179 oldu

ABD, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 82 bin 179 vaka sayısı ile Çin ve İtalya’yı geride bırakarak dünyada ilk sıraya yerleşti. Son 6 saatte vaka sayısı 12 bin 982 kişi artarak 82 bin 179'a yükseldi. Ölü sayısı ise 1177'ye çıktı. New York eyaleti de ABD içinde 37 bin 738 vaka ve 385 can kaybı ile salgının en fazla etkilediği eyalet oldu.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD, yeni tip koronavirüs salgınında 82 bin 179 vaka sayısı ile dünya genelinde Çin ve İtalya'yı geride bırakarak ilk sıraya yükseldi.

Ölü sayısı bini geçti

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "worldometre" internet sitesindeki bilgiye göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 6 saatte 12 bin 982 artarak 82 bin 179'a, ölü sayısı ise 131 artarak 1177'ye ulaştı.

  • Dün, ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 55 bin 238, ölü sayısı ise 802 olarak kayıtlara geçmişti.

Zirveye yerleşti

ABD, virüsün bulaştığı kişi sayısı bakımından dünya genelinde 82 bin 179 vaka ile ilk sıraya yerleşirken, onu 81 bin 285 vaka ile Çin, 80 bin 589 vaka ile İtalya takip ediyor.

New York en fazla etkilenen eyalet

  • New York eyaleti de ABD içinde 37 bin 738 vaka ve 385 can kaybı ile salgının en fazla etkisini gösterdiği bölge olarak başı çekiyor.
  • New York’u 6 bin 876 vaka ile komşusu New Jersey, 3 bin 829 vaka ile California eyaletleri izliyor.
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