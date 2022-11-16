Dünya ABD Kübalı düzensiz göçmenleri ülkelerine gönderecek
AMERİKA

ABD Kübalı düzensiz göçmenleri ülkelerine gönderecek

Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Cossio, yaptığı açıklamada, ülkesi ile ABD arasında düzensiz göçmenlerin durumuna ilişkin bir toplantı yapıldığını söyledi. Cossio, "Güvenli ve düzenli bir göç süreci yürütmeye yönelik ortak amacımıza katkıda bulunduğumuz faydalı bir toplantıydı." ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi AA
ABD Kübalı düzensiz göçmenleri ülkelerine gönderecek
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Cossio, yaptığı açıklamada, ülkesi ile ABD arasında düzensiz göçmenlerin durumuna ilişkin bir toplantı yapıldığını söyledi.

Cossio, "Güvenli ve düzenli bir göç süreci yürütmeye yönelik ortak amacımıza katkıda bulunduğumuz faydalı bir toplantıydı." ifadesini kullandı.

ABD: İki ülke arasındaki iş birliğinden memnuniyet duyuyoruz

Bir dizi görüşmenin ardından Kübalı düzensiz göçmenlerin geri gönderilmesi konusunda anlaştıklarını aktaran Cossio, bu konuda iki ülke arasındaki diyalogun sürdürüleceğini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise iki ülke arasındaki iş birliğinden memnuniyet duyulduğunu açıkladı.

ABD, Ocak 2022'de adadaki vize ve konsolosluk hizmetlerine devam edeceğini açıklamıştı.

Küba-ABD gerginliği

Eski ABD Başkanı Barack Obama, 29 Mayıs 2015'te Küba'yı teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, 2021'de "teröristlere sığınma imkanı vererek uluslararası terörizm faaliyetlerine destek verdiği" gerekçesiyle Küba'yı tekrar teröre destek veren ülke olarak tanımlamıştı.

Küba, ETA'ya bağlı Bask ayrılıkçıları ve Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'ne (FARC) kapılarını açtığı gerekçesiyle 1982'de "terörü destekleyen ülkeler listesine" alınmıştı.

ABD, 1960'ta Fidel Castro liderliğindeki Küba'nın ABD vatandaşları ve şirketlerine ait mülkleri kamulaştırmasının ardından Küba'ya ekonomik ambargo başlatmıştı.

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