Dünya ABDden Küba kararı Tekrar terör listesine aldı
AMERİKA

ABD Küba’yı tekrar terör listesine aldı

ABD'den Küba kararı: Tekrar terör listesine aldı

Küba’nın onlarca yıldır katillere, uçak kaçıranlara ve bomba üretenlere barınma ve tedavi sağladığını belirten ABD Dışişleri Bakanı Michael R. Pompeo, Küba'nın terörizmi destekleyen ülkeler listesine alındığını açıkladı.

Haber Merkezi İHA
ABD Dışişleri Bakanı Michael R. Pompeo
ABD Dışişleri Bakanı Michael R. Pompeo

“Trump hükümeti olarak Kastro hükümetini vatandaşlarını baskı altında tutacak ve Venezuela ve Batı yarım kürede habis işler yapmaktan alıkoyacak noktalara odaklıyız” diyen ABD Dışişleri Bakanı Michael R. Pompeo, Küba’nın onlarca yıldır katillere, uçak kaçıranlara ve bomba üretenlere barınma ve tedavi sağladığını belirtti.

Küba’nın ABD tarafından aranan birçok kaçağı barındırdığını belirten Pompeo “Örnek vermek gerekirse Küba rejimi Eyalet Polisi Werner Foerster’ı infaz eden ve FBI’ın en çok arananlar listesinde olan Joanne Chesimad’ı; US Virgin Adalarında 8 kişiyi öldüren Ismael La Beet ve diğerleri” dedi.

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Küba ilk olarak listeye 1982 yılında Başkan Ronald Reagan döneminde alınmış, 2015 yılında terörü desteklemeyi durdurma sözü vererek Başkan Obama döneminde ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında listeden çıkarılmıştı.

Pompeo Küba’nın bu sözünü yerini getirmediğini belirterek “Küba rejimi Venezüella’nın güvenlik güçlerini kontrol ederek Nicholas Maduro’u destekliyor. FARC (Kolombiya Devrim Silahlı Kuvvetleri) ve ELN (Kolombiya Özgürlük Ordusu) Küba hükümeti tarafından destekleniyor” dedi.
Pompeo bugün yapılan açıklama ile Küba ile belli ticari ilişkide bulunan kişilere ceza verilebileceğini, Küba’nın ABD yabancı desteğinden faydalanamayacağını ve savunma amaçlı ticaretin satışının yasaklandığını belirtti.

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