ABD küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkarttı

Annenin stok isyanı: Ben nasıl çocuğumu bezleyeceğim?

ABD'de yaşana stokçuluğa bir anne isyan etti. Boşalan rafların görüntüsünü paylaşan Lauren Whitney 'Ben nasıl çocuğumu bezleyeceğim? 20'sini birden aynı anda alacak gücüm yoksa? ' diyerek gözyaşlarına boğuldu.