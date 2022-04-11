Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya ABD Mart ayı enflasyonunun olağanüstü yüksek gelmesini bekliyor
AMERİKA

ABD Mart ayı enflasyonunun 'olağanüstü yüksek' gelmesini bekliyor

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve gazetecilerin sorularını cevapladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
​ABD Mart ayı enflasyonunun olağanüstü yüksek gelmesini bekliyor
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki

ABD Başkanı Joe Biden ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin bugün çevrim içi bir görüşme gerçekleştirdiğine işaret eden Psaki, burada Hindistan'ın Rusya'dan petrol satın alımının da gündeme geldiğini aktardı.

Hindistan'ın ABD'den petrol ithalatının Rusya'dan daha çok olduğuna işaret eden Psaki, Hindistan'ın petrol satın almasının Rusya'ya uygulanan yaptırımların delinmesi anlamına gelmediğini kaydetti.

Psaki, "Başkan Biden yine de Rusya'dan petrol alımını artırmanın Hindistan'ın çıkarına olmayacağını dile getirdi." ifadesini kullandı.

Hindistan'ın Rusya'dan S-400 alımına ilişkin "ABD Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası" (CAATSA) yaptırımlarının uygulanıp uygulanmayacağının sorulması üzerine ise Psaki, bu konuda henüz bir karar vermediklerini belirtti.

Beyaz Saray mart ayı enflasyonunun "olağanüstü yüksek" gelmesini bekliyor

ABD'deki yüksek enflasyona ilişkin soruları da yanıtlayan Psaki, mart enflasyonunun "olağanüstü" bir şekilde yüksek gelmesini beklediklerini belirtti.

Psaki, Rusya-Ukrayna savaşının fiyatlar üzerindeki etkisini "Putin'in fiyat artışı" olarak tanımlayarak, mart enflasyonunun yüksek gelmesinin nedeninin "Putin'in fiyat artışları" olduğunu ifade etti.

Çekirdek ve manşet enflasyon arasında büyük bir fark beklediklerine işaret eden Psaki, bunun enerji ve gıda piyasalarındaki küresel bozulmaları yansıtacağını aktardı.

Psaki, fiyat artışlarının Ukrayna'ya yönelik saldırı boyunca olacağını belirterek, özellikle benzin fiyatlarındaki artışın mart ayına ait enflasyon verisinde etkili olacağını anlattı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta yıllık yüzde 7,9 ile 1982'den bu yana kaydedilen en büyük artışı gösterdi.

Ülkede yarın açıklanacak mart enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi ise yıllık bazda yüzde 8,4'e yükselmesi yönünde.

Hollanda'da enflasyon 46 yılın zirvesine çıktı
EKONOMİ
Hollanda'da enflasyon 46 yılın zirvesine çıktı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması: Çalışmada son aşamaya geldik
EKONOMİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması: Çalışmada son aşamaya geldik
İstanbul da sallandı

İstanbul da sallandı

AFAD duyurdu: Karadeniz'de deprem meydana geldi.
TVNET Taşkentte

TVNET Taşkent'te

​İftar sofralarına Özbekistan'ın başkentinden konuk olundu.
Son derece mutluyuz

​Erdoğan'dan Pakistan'ın yeni Başbakanı Şerif'e tebrik telefonu.

​Meclis oylaması sonucu ülkenin yeni başbakanı oldu.

YÖK Başkanı anlaşmayı imzalayıp detayları açıkladı.

Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.