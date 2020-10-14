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Dünya ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından İsrail semalarında F-35 tatbikatı
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan İsrail semalarında F-35 tatbikatı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan İsrail semalarında F-35 tatbikatı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Amerikan F-35 uçaklarının İsrail F-35 uçakları ile İsrail hava sahasında ortak tatbikat icra ettiğini açıkladı. İsrail'in envanterinde 16 F-35 uçağı bulunuyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

CENTCOM Hava Kuvvetlerinden (AFCENT) yapılan yazılı açıklamada, iki ülke hava kuvvetleri tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve F-35 uçaklarının ağırlıklı rol aldığı "Enduring Lightening III" tatbikatını tamamladıklarını bildirdi.

Açıklamada tanker ve radar uçaklarının yanı sıra F-16 uçaklarının tatbikatta düşman uçakları rolünde tatbikata katıldığı bilgisine yer verildi.

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Tatbikat sırasında, F-35'lerin hava saldırılarına karşı koyma misyonları konusunda eğitim yaptıklarına dikkat çekilen açıklamada, uçakların karada ve havada düşman unsurlarıyla karşı karşıya kalırken hedef bölgesine ulaşma becerisinin test edildiği belirtildi.

İsrail'in envanterinde 16 F-35 uçağı bulunuyor.

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