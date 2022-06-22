ABD merkezli Foreign Policy dergisinden dikkat çeken analiz: Batı'nın Erdoğan'a her zamankinden daha fazla ihtiyacı var

ABD merkezli Foreign Policy dergisi “Batı Neden Erdoğan'la Şimdi Barışmalı?” başlıklı yazısında bir yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan ifadeler kullandı, bir yandan da Türkiye ve Erdoğan’ın önemine vurgu yaptı.

Batı'nın Erdoğan'a her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğu belirtilen analizde 'Rusya'nın Ukrayna'ya karşı acımasız, topyekün savaşı, Türkiye'nin jeostratejik satranç tahtasındaki profilini büyük ölçüde yükseltti' ifadelerine yer verildi.

'ERDOĞAN'IN ENDİŞELERİNE KULAK ASMAMANIN BEDELİ ÖDENİYOR'

Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye'nin büyük role sahip olduğunun vurgulandığı haberde, "Türk silah teslimatları genişletilirse, Ukrayna'nın zafer şansı önemli ölçüde artacaktır. Türk Boğazları üzerinden Karadeniz'e erişimi kontrol eden Erdoğan, şubat ayı sonlarında geçişi savaş gemilerine kritik bir şekilde kapattı" denildi.

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Batı'nın Erdoğan'ın endişelerine kulak asmamanın bedelini ödediğinin altı çizilen haberde şu dikkat çekici ifadeler yer aldı:

"Batı'nın da Rusya'ya karşı ekonomik savaşta, Türkiye'nin yanında olmasına ihtiyacı var. Tek başına Ankara'nın desteği, Rus mallarının Karadeniz'e giriş çıkışını kısıtlayabilir. Ankara'nın yardımı, Rus parasının akışının kesilmesinde çok önemli.

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'TÜRKİYE KİLİT OYUNCU'

Türkiye, Rus ödemelerini serbestçe kabul eden ve Batılı bankacılık yaptırımlarının etkisini azaltan birkaç büyük ülkeden biri.

Ancak en önemlisi Türkiye, Avrupa enerji kaynaklarının yeniden düzenlenmesinde kilit bir oyuncu olacak, özellikle de bir dizi önemli boru hattı üzerinden enerji erişimini kontrol ettiği için."

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