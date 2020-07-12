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Dünya ABD ordusuna lojistik malzeme taşıyan konvoyu İran destekli güçler ateşe verdi
ORTADOĞU

ABD ordusuna lojistik malzeme taşıyan konvoyu İran destekli güçler ateşe verdi

Irak'ta dün gece saatlerinde sıcak gelişmeler yaşandı. Ülkenin güneyinde ABD öncülüğündeki koalisyona malzeme ve ekipman taşıyan 3 tır ateşe verildi. Kimliği belirsiz olan saldırganların İran destekli milislerden oluştuğu iddia edildi.

Haber Merkezi AA
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Divaniyye il emniyetinden ismini vermek istemeyen bir yetkili yaptığı açıklamada, araç kullanan silahlı kişilerin, 3 tırdan oluşan konvoyu Divaniyye kara yolu üzerinde durdurduğunu, şoförleri indirdikten sonra araçları ateşe verdiğini ifade etti.

Tırlarda koalisyon güçleri için gıda maddesi, ekipman ve askeri araç taşındığını aktaran yetkili, silahlı kişilerin kaçtığını, şoförlerin ise ifadeleri alınmak üzere Divaniyye Polis Merkezi'ne götürüldüğünü dile getirdi.

  • ABD, korunaklı Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliği ile askeri üslerin yanı sıra koalisyon bünyesindeki diğer güçlere yönelik saldırılardan İran'la bağlantılı silahlı Iraklı grupları sorumlu tutuyor.

Irak’ta ABD ordusuna ait araçlar ateşe verildi
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Irak’ta ABD ordusuna ait araçlar ateşe verildi
Irak'ta ABD ordusuna ait Hummer tipi askeri araçları ve malzemeleri taşıyan 3 tır kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından durdurularak, ateşe verildi. Çıkan yangını söndürmek için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, ABD'ye ait helikopterler bölgede keşif uçuşu yaptı.
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