ABD Özel Temsilcisi: Gazze'ye giren yardımlara Hamas'ın el koyduğuna dair kanıt yok

Ürdün'ün başkenti Amman'da gazetecilere konuşan ABD Orta Doğu İnsani Meselelerden Sorumlu Özel Temsilcisi David Satterfield, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinden 800 bin ila 1 milyon sivilin bölgenin güneyine göç ettiğini ancak İsrail ordusunun yoğun bombardımanı altındaki kuzeyde hala 350 ila 400 bin insanın kaldığını belirtti.





Satterfield, "Hamas'ın Gazze Şeridi'ne giren yardımlara el koyduğu ya da yardımları engellediği yönünde bir kanıt yok" dedi.





Gazze Şeridi'ndeki yakıt depolarının Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından güneydeki "yardım tırları, su arıtma tesisleri ve hastaneler için kullanıldığını" kaydeden Satterfield, Gazze Şeridi'nde yakıtın bitmesi halinde "düzenli bir uygulamayla yeniden yakıt tedarik edileceğini" söyledi.









1 buçuk milyon kişi yerlerinden edildi





ABD'nin yaklaşık iki hafta önce görevine başlayan Özel Temsilcisi Satterfield'in sözleri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun insani geçici ateşkes ve yakıt tedarikini kabul etmedikleri yönündeki beyanı üzerine geldi.





Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile cuma günü yaptığı görüşmenin ardından insani ateşkes teklifini zikretmeden, "İsrail, Gazze'deki (Hamas'ın elindeki) esirler serbest bırakılmadan geçici insani ateşkes yapılmasını reddediyor. Gazze'ye yakıt girişine izin vermiyoruz, para gönderilmesine karşı çıkıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.





İsrail'in ablukayı sıkılaştırdığı ve yoğun bombardıman altında tuttuğu 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletlerin açıkladığı rakamlara göre 1,5 milyon kişi yerlerinden edildi.





Yerlerinden edilen insanlar için sığınma merkezine dönüşen Gazze Şeridi'ndeki 35 hastaneden 16'sı İsrail'in bombardımanı veya yakıt eksikliği nedeniyle çalışamaz durumda.



