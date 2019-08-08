Dünya ABD PKKyı büyütüyor
ORTADOĞU

ABD PKK’yı büyütüyor

ABD, Suriye'de DEAŞ sonrası dönem için terör örgütü YPG/PKK dahil iş birliği yaptığı "ortak güçlerin" sayısını 100 binden 110 bine çıkaracak. ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Başmüfettişliği, DEAŞ Karşıtı Koalisyonun yürüttüğü Doğal Kararlılık Operasyonu 1 Nisan-30 Haziran dönem raporunu Kongreye sundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
YPG/PKK'lı teröristlerle ABD güçleri bir arada.
YPG/PKK'lı teröristlerle ABD güçleri bir arada.

Raporun, "Suriye'deki Ortak Güçlerin Kapasite İnşası" başlıklı bölümünde ise DEAŞ sonrası dönem için öngörülen faaliyetler arasında "YPG/PKK'nın büyütülmesi" maddesine de yer verildi. Raporda, "Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Operasyonunun (CJTFOIR) planı, (Suriye'deki) tüm ortak güçlerin yüzde 10 artırılmasına yardım etmek ve tüm bileşenler arasında yeni güçler oluşturmaktır" ifadeleri yer aldı.

30 BİNİ PKK'LI OLACAK

Bir sonraki bölümde, halen 100 bin kişi olduğu belirtilen toplam "ortak güçlerin" sayısının 110 bine yükseltilmesi için çalışmaların yapıldığı kaydedildi. Rapora göre, söz konusu 110 bin kişiye çıkarılması hedeflenen unsurların 30 binin çok büyük bölümünü "SDG" ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'dan, 45 bini "Yerel İç Güvenlik Güçleri" (PRIFS) olarak tanımlanan unsurlardan, 35 bini de (Rakka, Münbiç ve Deyrizor'daki) "İç Güvenlik Güçleri" (InSF) adı verilen bileşenlerden meydana gelecek.

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