|
Dünya

Kameralara yakalanan şüpheli bir şey çaldı mı? Trump'ın seçim ofisine hırsız girdi

ABD'de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinin adaylarından Donal Trump'ın Virginia'daki seçim ofisine hırsız girdi. Şüphelinin herhangi bir şey çalıp çalmadığını araştırdıklarını ifade eden yetkililer güvenlik kamerası görüntülerinde hırsızın ofise zorla girdiğini ve içeride dolaştığını belirtti.

20:07 - 13/08/2024 Salı
Güncelleme: 20:34 - 13/08/2024 Salı
IHA
Donald Trump
Donald Trump

Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donal Trump'ın Virginia'daki seçim ofisine hırsız girdi.

ABD'nin eski başkanı olan Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donal Trump'ın Virginia eyaletinde yer alan Ashburn'daki seçim ofisine hırsız girdi. Yetkililer, hırsızlık olayının Trump'ın seçim kampanyası tarafından kiralanan ve aynı zamanda Virginia 10. Bölge Cumhuriyetçi Komitesi'nin merkezi olarak hizmet veren bir ofiste meydana geldiğini belirterek, şüphelinin herhangi bir şey çalıp çalmadığını araştırdıklarını ifade etti.

Polis, güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin ofise zorla girdiğini ve içeride dolaştığını belirtti. Şüphelinin, koyu renk kıyafetler giydiği, şapka taktığı ve sırt çantası taşıdığı aktarıldı.

"Nadir görülen bir durum"

Loudoun Şerifi Mike Chapman yaptığı açıklamada, "Herhangi bir siyasi kampanyanın ya da partinin ofisine zorla girilmesi nadir görülen bir durumdur. Şüphelinin kimliğini tespit etmeye, olayın nedenini araştırmaya ve ne çalınmış olabileceği gibi geride ne bırakılmış olabileceğini de belirlemeye kararlıyız" dedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Trump'ın seçim ekibi olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.



#Donald Trump
#Seçim Ofisi
#Hırsız
8 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TOKİ Bayburt konut belirleme kura sonuçları 2+1 ve 3+1 isim listesi