ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Demokrat rakibi Kamala Harris'in Joe Biden'dan daha "yetersiz" bir siyasetçi olduğunu öne sürerek, "5 Kasım, ülke tarihimizin en kritik günü olacak. Bu seçimler şimdiye kadar gördüğümüz en önemli seçimler olacak. Muhtemelen tarihimizin dönüm noktalarından biri olacak," şeklinde konuştu. Joe Biden'ın başkan adaylığından çekilmeye zorlandığını belirten Trump "Bu ABD Başkanı'na karşı yapılan bir darbeydi. O ayrılmak istemedi ona dediler ki bunu nazikçe de yapabiliriz zor yoldan da yapabiliriz" ifadelerini kullandı.