Dünya ABD polisi siyahi sürücüyü tehdit etti Burada böyle öldürülürsünüz
AMERİKA

ABD polisi siyahi sürücüyü tehdit etti: Burada böyle öldürülürsünüz

ABD'nin Miami şehrindeki bir polis memuru siyahi Gerardson Nicolas'ın arabasını durdurarak hızlıca belgelerini teslim etmesi istedi. Ardından, Nicolas belgelerini aramak için cüzdanını karıştırırken polis "Bana ehliyetini, ruhsatını ve sigortanı ver. Aksi takdirde bugün işe gitmeyeceksiniz. Basit bir şey, dostum. Siz burada böyle öldürülürsünüz." diyerek sürücüyü tehdit etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD polisi siyahi sürücüyü tehdit etti: Burada böyle öldürülürsünüz
Bir ABD polisinin Siyahi bir sürücüye "Siz burada öldürülürsünüz." dediği kaydedildi

Miami polis memurunun Siyahi bir sürücüye "Siz burada böyle öldürülürsünüz" demesinin ardından bir trafik videosu sosyal medyada viral hale geldi.

Olay, geçen Çarşamba günü North Miami Beach'te, Gerardson Nicolas, işe giderken bir polis tarafından durdurulduğunda meydana geldi.

Nicolas, konuşmaları videoya kaydetmeye başladı ve polis memuru, “Bana ehliyetini, ruhsatını ve sigortanı ver. Aksi takdirde bugün işe gitmeyeceksiniz. Basit bir şey, dostum. Siz burada böyle öldürülürsünüz." dedi.

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Videoda Siyahi adamın "Ne? Tekrar söyle? Az önce ne dediysen onu söyle." dediği bildirildi. Ardından polis memuruna soruşturma açıldı.

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