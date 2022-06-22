ABD polisi siyahi sürücüyü tehdit etti: Burada böyle öldürülürsünüz

Bir ABD polisinin Siyahi bir sürücüye "Siz burada öldürülürsünüz." dediği kaydedildi

Miami polis memurunun Siyahi bir sürücüye "Siz burada böyle öldürülürsünüz" demesinin ardından bir trafik videosu sosyal medyada viral hale geldi.

Olay, geçen Çarşamba günü North Miami Beach'te, Gerardson Nicolas, işe giderken bir polis tarafından durdurulduğunda meydana geldi.

Nicolas, konuşmaları videoya kaydetmeye başladı ve polis memuru, “Bana ehliyetini, ruhsatını ve sigortanı ver. Aksi takdirde bugün işe gitmeyeceksiniz. Basit bir şey, dostum. Siz burada böyle öldürülürsünüz." dedi.

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Videoda Siyahi adamın "Ne? Tekrar söyle? Az önce ne dediysen onu söyle." dediği bildirildi. Ardından polis memuruna soruşturma açıldı.

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