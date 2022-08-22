Dünya ABD polisinden insanlık dışı muamele Şüpheliyi yere yatırıp öldüresiye dövdüler
AMERİKA

ABD polisinden insanlık dışı muamele: Şüpheliyi yere yatırıp öldüresiye dövdüler

ABD'nin Arkansas eyaletinde 3 polis bir şüpheliyi gözaltına almaya çalışırken öldüresiye dövdü. Sosyal meydada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

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Haber Merkezi Diğer
ABD polisinden insanlık dışı muamele: Şüpheliyi yere yatırıp öldüresiye dövdüler
ABD polisinin şiddet görüntüleri

ABD Arkansas'da bir marketin dışında 3 polisin Randall Worcester'ı acımasızca dövdüğü anlar sosyal medyada gündem.

ABD'de insanlığı utandıracak bir olay yaşandı.

Arkansas'ta şüpheli Randall Worcester'ı yere yatıran bir polis memuru kafasına yumruk atarken diğeri kafasını betona vuruyor, başka bir memur ayaklarını tekmeliyor.

Polisler açığa alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polisler kendisini savunurken 27 yaşındaki Worcester'ın suç aletini vermeyi reddettiği gerekçesi ile darp edildiğini iddia etti.

ABD polisi yere yatırdıkları kişinin kafasını defalarca tekmeledi
OYNAT 00:38
ABD polisi yere yatırdıkları kişinin kafasını defalarca tekmeledi
ABD'nin Arkansas eyaletinde üç polis, bir kişiyi yere yatırarak etkisiz hale getirip kafasını tekmeledi. Bir benzin istasyonu görevlisini tehdit ettiği iddiasıyla şahsı öldüresiye döven polisler, görevlerinden alındı.

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