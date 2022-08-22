ABD polisinden insanlık dışı muamele: Şüpheliyi yere yatırıp öldüresiye dövdüler

ABD Arkansas'da bir marketin dışında 3 polisin Randall Worcester'ı acımasızca dövdüğü anlar sosyal medyada gündem.
ABD'de insanlığı utandıracak bir olay yaşandı.
Arkansas'ta şüpheli Randall Worcester'ı yere yatıran bir polis memuru kafasına yumruk atarken diğeri kafasını betona vuruyor, başka bir memur ayaklarını tekmeliyor.
Polisler açığa alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Polisler kendisini savunurken 27 yaşındaki Worcester'ın suç aletini vermeyi reddettiği gerekçesi ile darp edildiğini iddia etti.