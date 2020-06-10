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Dünya ABD, Rus uçaklarına Alaska yakınlarında önleme yaptı
AMERİKA

ABD, Rus uçaklarına Alaska yakınlarında önleme yaptı

ABD Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı, Alaska yakınlarında Rusya'ya ait dört bombardıman uçağı ve beraberindeki savaş uçaklarına iki kez önleme yapıldığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
ABD son bir ayda üç kez Alaska yakınlarında Rusya ile karşı karşıya gelmiş oldu.
ABD son bir ayda üç kez Alaska yakınlarında Rusya ile karşı karşıya gelmiş oldu.

KC-13 tipi tanker ve E-3 tipi AWACS uçaklarının eşlik ettiği F-22 Raptor tipi savaş uçaklarının iki kez Rus Hava Kuvvetlerine bağlı askeri uçaklara önleme yaptığı belirtildi.

  • NORAD'dan yapılan açıklamada, ilk önleme sırasında iki Rus Tu-95 bombardıman uçağının iki Su-35 savaş uçağı ve bir A-50 tipi Rus AWACS uçağı eşliğinde Alaska kıyılarına 20 deniz mili kadar yaklaştığı belirtilen açıklamada, ikinci önleme sırasında ise bir A-50 tipi AWACS uçağının eşlik ettiği iki Tu-95 bombardıman uçağının Alaska kıyılarına 32 deniz mili kadar yaklaştığı ancak her iki uçuş sırasında da Rus uçaklarının ABD hava sahasına girmediği ifade edildi.

Bu önlemeyle, ABD son bir ayda üç kez Alaska yakınlarında Rusya ile karşı karşıya gelmiş oldu.

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