Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
ABD sağlık sisteminde deprem: Binlerce personelin işine son verecek

ABD sağlık sisteminde deprem: Binlerce personelin işine son verecek

10:547/02/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Trump ve yönetimi, Sağlık Bakanlığı personelinin işine son verecek bir kararname üzerinde çalıştığı belirtildi.
Trump ve yönetimi, Sağlık Bakanlığı personelinin işine son verecek bir kararname üzerinde çalıştığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı'nda (HHS) çalışan binlerce personelin işten çıkarılması için bir kararname üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

Wall Street Journal'da (WSJ), konuya dair bilgisi olan kişilerin, Sağlık Bakanlığı'na ilişkin iddiaları haberleştirildi.


İddialarda Trump yönetiminin, binlerce Sağlık Bakanlığı personelinin işine son verecek bir kararname üzerinde çalıştığı belirtildi.


Gelecek hafta çıkarılabileceği söylenen kararnamenin, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) yanı sıra, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) personelini de etkileyeceği ileri sürüldü.


Ne olmuştu?

Söz konusu kararnamenin ayrıntılarının kesinleşmediği ifade edilirken, yönetimin kararnameden vazgeçebileceği de aktarıldı.


Öte yandan Beyaz Saray dün, HHS'ye ilişkin bir kararname çıkacağı iddialarını reddetmişti.

#Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı
#ABD
#Donald Trump
#Kararname

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK SON DAKİKA: Bağ-Kur 7200 prim gün sayısı düşecek mi? Bağkur prim gün sayısı ne zaman düşecek?