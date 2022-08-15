ABD savaşın eşiğinde: Nasıl biteceği hakkında hiçbir fikrimiz yok

ABD’nin eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Washington’ın geleneksel diplomasiyi reddettiğini ve iyi bir liderin yokluğunda dünyayı Ukrayna ve Tayvan üzerinden savaşın uçurumuna sürüklediğini söyledi. ABD’nin vizyoner lider eksikliği olduğunu belirten Kissinger, son dönem başkanların diplomasiyi ‘kişisel ilişki’ gibi görmesinden yakındı. Kissinger, Wall Street Journal’a verdiği demeçte ABD’yi yerden yere vurdu. Ülkede vizyoner liderlik sıkıntısı yaşandığını söyleyen Amerikalı diplomat, “Ortaya çıkmasından kısmen sorumlu olduğumuz sorunlar yüzünden Rusya ve Çin’le savaşın eşiğine geldik. Nasıl biteceği hakkında hiçbir fikrimiz yok” ifadelerini kullandı. İngiliz Express gazetesinde yayımlanan makalede ise ABD’nin, hızla değişen dünya düzeni üzerindeki kontrolü kaybettiği belirtildi. Express yazarı James Lee, “Küresel politikada değişim rüzgarı esiyor. Giderek daha fazla güçlenen ülkeler Washington’ı tahttan düşürebilir” yorumunda bulundu. Lee ayrıca, ABD’nin Ortadoğu’da da kontrolü kaybettiğini ve burada bıraktığı büyük boşluğu rakiplerinin doldurduğunu vurguladı.

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