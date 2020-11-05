ABD seçimlerinde ölü insanlar adına oy kullanıldı iddiası

ABD'nin 59. başkanlık seçimlerinde yaşanan belirsizlik ve posta yolu ile kullanılan oylar konusunda yaşanan tartışmalar sürüyor. Birçok eyalette protesto gösterileri düzenlenirken, Trump’ın seçim kampanya ekibi usulsüzlük yapıldığını söyleyerek Georgia'da oy sayım işlemlerinin durdurulması için dava açtı. Cumhuriyetçiler başka bölgelerde de benzer davalar açmaya hazırlanırken, seçimlerle ilgili büyük yankı uyandıran bir iddia ortaya atıldı.

DÜNYA ABD'de başkanlık seçimlerindeki belirsizliği protesto eden göstericiler tutuklandı

Ölü insanlar oy kullandı olarak gözüküyor

Seçmen bilgilendirme sisteminde sorgulama yapan Amerikalılar, seçimlerde ölü insanlar adına Biden lehine oy kullanıldığını tespit ettiklerini söyledi. Sorgulama sayfasında yaptıkları işlemleri kayıt altına alarak sosyal medya hesaplarından paylaşan Amerikalılar, duruma tepki gösterdi.

Twitter’da @fleccas kullanıcı adına sahip bir kişinin yaptığı paylaşımda, Michigan'da 1902'de doğan ve 1984'te ölen William Bradley'in oy kullandığı görülüyor.

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DÜNYA ABD seçimlerinde son durum: Trump süreci mahkemeye taşıyabilir

Sosyal medya kullanıcıları benzer şekilde, kayıtlara göre 120 yaşında olması gereken June Aiken’in ve 1901 doğumlu Donna Brydges’in, ölü olmalarına rağmen kayıtlarına ulaştıklarını öne sürdü.

FOTOĞRAF 16 Maryland eyaleti Baltimore şehrinde 30 kişilik bir grup, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın erken zafer seçimi ilan etmesini barışçıl bir şekilde protesto ederken, başkent Washington DC'de polis departmanı, gösteri kurallarına uymamak, saldırı ve şiddete teşvik etmek suçlarından 4 kişinin gözaltına alındığı açıkladı. ''İçeri girelim'', ''Sayımı durdurun'' diye slogan atan grup polis tarafından zor kullanılarak dağıtıldı. Protestoların yarın da bir çok şehirde devam etmesi bekleniyor. Seçimlerdeki belirsizlik protesto ediliyor: ABD'liler sokağa indi ABD'nin 59. başkanlık seçimlerinde yaşanan belirsizlik ve posta yolu ile kullanılan oylar konusunda yaşanan tartışmalar bir çok eyalette protesto edildi. 2020 başkanlık seçimlerinde sonuca yaklaşırken protestocular, New York, Phledelphia, Chicago ve Los Angeles başta olmak üzere ülkenin dört bir yanında ikinci gece de sokaklara döküldü.Demokrat başkan adayı Joe Biden'in seçimi kazandığı New York'un iki ayrı bölgesinde sokaklara dökülen Demokrat seçmenler, Manhattan 5. Cadde'deki Trump Tower binası yakınında bir basın açıklaması yaptıktan sonra yürüyüşe geçti.



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