ABD seçimlerinde ölü insanlar adına oy kullanıldı iddiası
ABD'deki başkanlık seçimleriyle ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Amerikalılar, seçmen bilgilendirme sisteminde yaptığı sorgulamaların görüntülerini paylaşarak, seçimlerde ölü insanlar adına Biden lehine oy kullanıldığını tespit ettiklerini öne sürdü.
ABD'nin 59. başkanlık seçimlerinde yaşanan belirsizlik ve posta yolu ile kullanılan oylar konusunda yaşanan tartışmalar sürüyor. Birçok eyalette protesto gösterileri düzenlenirken, Trump’ın seçim kampanya ekibi usulsüzlük yapıldığını söyleyerek Georgia'da oy sayım işlemlerinin durdurulması için dava açtı. Cumhuriyetçiler başka bölgelerde de benzer davalar açmaya hazırlanırken, seçimlerle ilgili büyük yankı uyandıran bir iddia ortaya atıldı.
Ölü insanlar oy kullandı olarak gözüküyor
Seçmen bilgilendirme sisteminde sorgulama yapan Amerikalılar, seçimlerde ölü insanlar adına Biden lehine oy kullanıldığını tespit ettiklerini söyledi. Sorgulama sayfasında yaptıkları işlemleri kayıt altına alarak sosyal medya hesaplarından paylaşan Amerikalılar, duruma tepki gösterdi.
Twitter’da @fleccas kullanıcı adına sahip bir kişinin yaptığı paylaşımda, Michigan'da 1902'de doğan ve 1984'te ölen William Bradley'in oy kullandığı görülüyor.
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Sosyal medya kullanıcıları benzer şekilde, kayıtlara göre 120 yaşında olması gereken June Aiken’in ve 1901 doğumlu Donna Brydges’in, ölü olmalarına rağmen kayıtlarına ulaştıklarını öne sürdü.