ABD seçimlerinde rekor sayıda Müslüman seçildi: 'Büyük bir siyasi dönüşüm gerçekleştiriyoruz'

ABD’de 8 Kasım’da gerçekleşen Senato ve Temsilciler Meclisi seçimlerinde yerel, eyalet ve federal makamlar için 145 Müslüman aday mücadele etti. Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Müslüman adayların rekor sayıda zafer elde ettiğini duyurdu. Konseyin direktörü Mohammed Missouri, elde edilen başarının, Müslüman toplumunun sürdürülebilir bir yapı inşa ettiğini gösterdiğini belirterek “Eğitim, barınma ve medeni haklar konusundaki politika kararları eyalet yasama organları tarafından şekillendiriliyor. Bu yüzden sesimizin temsil edilmesi kritik önem taşıyor” ifadelerini kullandı. Adaylardan Filistin asıllı Raşide Tlaib, Ruwa Rumman ve Abdel Nasser Rashid ile Somali asıllı İlhan Omar, ABD ara seçimlerinde sandalye kazanmayı başardı. Diğer adaylardan Münire Abdullahi’nin de Ohio Eyalet Meclisi’ne seçilen ilk Müslüman olması kesinleşirken Demokrat olan eski Euless Belediye Meclisi Üyesi Salman Bhojani’nin de Teksas Yasama Meclisi’ne girmesi bekleniyor.

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YÜKSELİŞİN İŞARETİ

CAIR’in Ulusal İcra Direktörü Nihad Awad da Müslüman adayların seçim zaferinin Amerikan siyasetinde yükselişlerinin bir nişanesi olduğunu söyledi. Müslüman olmayanların da Müslüman olan adayları desteklediğinin altını çizen Awad, “Bu durum Amerikan toplumunun bize duyduğu güveni ortaya koyuyor. Büyük bir siyasi dönüşüm gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

BIDEN'DAN MUSK VE TRUMP'A GÖNDERME

ABD Başkanı Joe Biden, ara seçimlerle düzenlediği basın toplantısında kendisine yöneltilen Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın Washington için bir güvenlik tehdidi olup olmadığı sorusuna, Musk'un diğer ülkelerle iş birliğinin ve teknik ilişkilerinin incelenmeye değer olduğu cevabını verdi. Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın alırken Suudi Arabistan varlık fonunun da sürece dahil olduğu belirtilmişti. Eski Başkan Donald Trump'ın 2024 başkanlık seçimleri için aday olmasıyla ilgili de konuşa Biden, Trump'ın ikinci bir dönem için Beyaz Saray’a çıkamayacağını öne sürdü. Öte yandan son dönemde konuşmalarında yaptığı gaflarla gündeme gelen ABD Başkanı, yeni bir gafa daha imza attı. Rus birliklerinin Herson'dan çekilmesiyle ilgili konuşurken, "Ruslar Irak'ın Felluce kentinden çekiliyor" ifadesini kullandı. Daha sonra hatasını fark eden Biden, cümlesini düzeltti.

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