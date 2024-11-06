ABD seçimlerinde son durum: Trump mı önde Harris mi?

Associated Press'in (AP) yayımladığı resmi olmayan verilere göre, Indiana, Kentucky, West Virginia, Florida, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Alabama, Arkansas, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Nebraska, Louisiana, Ohio, Texas, Missouri, Utah, Montana, Kansas, Iowa, Idaho, Vermont, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Illinois, New York, Colorado, California, Washington eyaletleri ve Washington D.C. bölgesinde sonuçlar belli oldu.

Trump, Indiana, Kentucky, West Virginia, Florida, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Alabama, Arkansas, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Nebraska, Louisiana, Ohio, Texas, Missouri, Utah, Montana, Kansas, Iowa, Idaho, North Carolina, Georgia 246 delege kazandı.

Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris ise Vermont, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Illinois, New York, Colorado, Washington, California, Oregon, New Mexico, Virginia, Havai eyaletleri ve Washington D.C. bölgesinden 210 delegeyi hanesine yazdırdı.

Harris'in kazandığı ülkenin en büyük eyaletlerinden California'nın 54 delegesi bulunuyor.

ABD başkanlık seçimlerinde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor.

"Seçiciler Kurulu" adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor.

Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor.

ABD'de seçimlerde açılan sandıklara göre Senato'da Cumhuriyetçiler çoğunluğu sağladı

ABD'de 2024 başkanlık seçimiyle aynı zamanda yapılan Kongre seçimleri kapsamında Senato'da Cumhuriyetçiler toplamda 51 sandalyeye ulaşarak çoğunluğu sağladı.

ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimleriyle birlikte yapılan Kongre seçimlerinde Cumhuriyetçiler Senato'da büyük bir başarı kazandı.

West Virginia ve Ohio eyaletlerinde yapılan Senato seçimlerinde Demokrat rakiplerinde olan koltukları kazanan Cumhuriyetçi adaylar Jim Justice ile Bernie Moreno, böylece partilerine iki yeni sandalye getirdi.

Bu sonuçlarla Senato'da şu ana kadar Cumhuriyetçiler 51 sandalyeye ulaşırken, Demokratlar ise 42 sandalye kazanmış durumda.

2022'deki ara seçimlerde Demokratlar, Senato'da çoğunluğu sağlamıştı.

Kongre'nin 435 sandalyeli ⁠Temsilciler Meclisi kanadında ise Cumhuriyetçiler 179 sandalyeye ulaşarak, 148 sandalyede kalan Demokratların önünde gidiyor.

Temsilciler Meclisinde çoğunluğu sağlamak için 218 üyeye ulaşmak gerekiyor.

Senato seçimi

ABD'de başkanlık seçimiyle aynı zamanda yapılan 100 sandalyeli Senatodaki 34 sandalyenin değişeceği Kongre seçimleri de önemli yer tutuyor.

Kongre seçimleri, Amerikan kamuoyu nezdinde başkanlık seçimleri kadar yankı uyandırmasa da ABD siyasetinde oldukça büyük bir öneme sahip.

Zira Kongrenin hangi kanadının hangi parti tarafından kontrol edildiği, ABD başkanının çalışma alanını da önemli ölçüde belirliyor.

100 sandalyeli Senato üyeleri 6 yıllığına seçilirken, Senatoda her eyaletin 2 senatörü bulunuyor.

ABD'deki salıncak eyaletlerden North Carolina'da seçimi Cumhuriyetçi Trump kazandı

Resmi olmayan verilere göre, ülkede "salıncak eyalet" olarak bilinen eyaletlerden North Carolina'da seçim sonuçları belli oldu.

Cumhuriyetçi Trump, 16 delegesi bulunan North Carolina'daki yarışı kazandı.

ABD başkanlık seçimlerinde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor.

"Seçiciler Kurulu" adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor.

Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor.

North Carolina'da 2020 Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi parti adayı Donald Trump, Demokrat rakibi Biden'dan 33 bin 596 daha fazla oy alarak seçimi yüzde 48,59'a karşılık yüzde 49,93 ile önde bitirmişti.

ABD'deki salıncak eyaletlerden Georgia'da seçimi Cumhuriyetçi aday Trump kazandı

Associated Press'in (AP) yayımladığı resmi olmayan verilere göre​​​​​​​, ülkede "salıncak eyalet" olarak bilinen eyaletlerden Georgia'da seçim sonuçları belli oldu.

Cumhuriyetçi aday Trump, Georgia'da seçim yarışını kazanarak eyaletin 16 delegesini kendi hanesine yazdırdı.

ABD başkanlık seçimlerinde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor.

"Seçiciler Kurulu" adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor.

Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor.

Georgia'da 2020 Başkanlık seçimlerinde Demokrat parti adayı Joe Biden, Cumhuriyetçi rakibi Trump'tan 11 bin 779 fazla oy alarak seçimi yüzde 49,24'e karşılık yüzde 49,47 ile kıl payı kazanmıştı.

Oy oranlarındaki çok az farktan dolayı o dönemki ABD Başkanı Trump, Georgia'daki seçim sonuçlarına uzun süre itiraz etmiş, "seçimlere hile karıştırıldığı" yönündeki iddialarını bu eyaletteki sonuçlar üzerinden gündemden düşürmemişti.

Daha sonra Trump hakkında Fulton bölge savcılığı tarafından, "eyaletteki 2020 başkanlık seçimi sonuçlarına müdahale girişimi" soruşturması kapsamında 14 Ağustos 2023'te 13 ayrı suçlama ile dava açılmıştı.

İddianame kapsamında 24 Ağustos'ta teslim olan Trump, 200 bin dolarlık kefalet bedelini ödeyerek serbest bırakılmıştı.

Trump'ın hakkındaki dava sürüyor.

ABD Kongresi için oy sayım süreci devam ediyor

ABD başkanlık seçimleriyle birlikte yapılan Kongre seçimlerinde Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı ile Senatodaki 100 sandalyenin 3'te 1'inin yeni sahibi belirlenecek.

ABD'de başkanlık seçimleriyle birlikte yapılan Kongre seçimleri için oy verme işlemlerinin sonuna yaklaşılırken, Temsilciler Meclisi ile Senatodaki yeni dağılımın nasıl olacağı merakla bekleniyor.

Ülke genelindeki oy sayım işlemleri devam ederken, bazı eyaletlerde sonuçlar da belli olmaya başladı.

Buna göre Vermont eyaletinden bağımsız olarak seçimlere giren Bernie Sanders yarışı rahat kazandı. ABD Senatosunda İsrail karşıtı tutumuyla bilinen ABD'nin İsrail'e silah göndermesini durdurmaya yönelik birçok tasarı sunan Sanders, 4. kez Senato yarışını kazandı.

Connecticut eyaletinden yarışa giren Demokrat Chris Murphy ile Massachusetts eyaletinden Demokrat Elizabeth Warren bir kez daha senatörlük yarışını kazandı.

Florida'da ise Cumhuriyetçi senatör Rick Scott ipi göğüslerken, sonuçların geldiği eyaletlerdeki oy sayım işlemleri devam ediyor.

Sonuçlar, Temsilciler Meclisi ile Senatodaki çoğunluğun hangi partide olacağını belirleyecek.

51 Demokrat senatöre karşı 49 Cumhuriyetçi senatörün görev yaptığı Senatoda, Cumhuriyetçilerin en az bir sandalyeyi kendi lehlerine çevirerek çoğunluğu kazanabileceği öngörülüyor.

Kongre seçimleri, özellikle Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump ile Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris arasında ciddi kutuplaşma yaşayan Amerikan kamuoyu nezdinde başkanlık seçimleri kadar yankı uyandırmasa da ABD siyasetinde oldukça büyük bir öneme sahip.

Zira Kongrenin hangi kanadının hangi parti tarafından kontrol edildiği, ABD başkanının çalışma alanını da önemli ölçüde belirliyor.

Temsilciler Meclisi

Toplam 435 temsilcinin bulunduğu Temsilciler Meclisinde, her eyalet nüfusuna oranla temsil ediliyor. Kalabalık nüfusa sahip eyaletler daha fazla temsilciye, düşük nüfuslu eyaletler en az 1 olmak üzere daha az temsilciye sahip oluyor.

Senato

Seçilenlerin 6 yıllığına göreve geldiği Senatoda toplam 100 kişi görev yaparken, 50 eyaletin her birinin 2 senatörü bulunuyor. Bu seçimde, Senatodaki 34 sandalyede kimlerin oturacağı belirlenecek.



