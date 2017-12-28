ABD Şedadi’de DEAŞ’lı eğitiyor

ABD, terör örgütleri DEAŞ ile PKK’yı ‘Yeni Suriye Ordusu’ adlı yapılanmada birleştirdi. Suriye’de inisiyatifi kaybetmek istemeyen ve sahada terör örgütleri eliyle varolmayı amaçlayan Pentagon, ülkede kurduğu birçok kampta terörist yetiştiriyor.

Yeni Şafak’ın önceki gün gündeme getirdiği ‘Yeni Suriye Ordusu’ örgütüne ilişkin bir açıklama da Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov’dan geldi. Beyaz Saray’ın sömürge valisi Brett McGurk yönetiminde DEAŞ’lıların Rakka’dan güvenli bir şekilde tahliye edilişini hatırlatan Gerasimov, PKK/PYD işgalindeki Haseke’nin güneyinde bulunan Şedadi kampına dikkat çekti. Rakka’dan çıkarılan teröristlerin bir kısmının buraya getirildiğini anlatan Rus Genelkurmay Başkanı, kampa ayrıca Fırat’ın doğusundan da 800 DEAŞ’lının taşındığını belirterek, “DEAŞ’lılar Yeni Suriye Ordusu adı altında biraraya geldi. Amaçları Suriye’deki durumu istikrarsızlaştırmak” dedi.

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TANF ÜSSÜ KUŞATILDI

Rus Pravda gazetesine konuşan Gerasimov ayrıca, ABD’lilerin Suriye’nin Ürdün-Irak sınır çizgisindeki kesişim noktasında bulunan el-Tanf üssünde de terörist eğittiğini kaydetti. Üssün şu an Esed ordusunca abluka altına alındığını dile getiren Rus yetkili, “Tanf Üssü, 55 kilometre uzaklıktan çevrelendi. Havadan ve başka türlü yapılan gözlemlerde üste militanların bulunduğu ve orada eğitildikleri belirlendi. Birkaç aydır orada bir militan hareketliliği vardı. Kontrolün daha zayıf olduğu dönemde Tanf’tan 350 terörist ayrıldı. Orada milatanların eğitildiği açık. Kampta esirler de var. Bölgede ayrıca Suriye’nin en büyük sığınmacı kampı olan Rukban kampı bulunuyor” diye konuştu.

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