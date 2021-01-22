Dünya ABD Senatosu Bidenın siyahi Savunma Bakanı adayı Austine onay verdi
AMERİKA

ABD Senatosu Biden'ın siyahi Savunma Bakanı adayı Austin'e onay verdi

ABD Senatosu, Başkan Joe Biden’ın Savunma Bakanlığına aday gösterdiği emekli Orgeneral Lloyd Austin'e onay verdi. Austin aynı zamanda, ABD'nin ilk siyahi savunma bakanı olarak tarihe geçti.

Haber Merkezi AA
Lloyd Austin
Lloyd Austin

ABD Senatosu, Başkan Joe Biden’ın Savunma Bakanlığına aday gösterdiği emekli Orgeneral Lloyd Austin'e onay verdi.

  • Senato Genel Kuruluna yapılan oylamada, 93 senatör Austin'in Savunma Bakanı olması için "evet" oyu verirken, 2 senatör "hayır" oyu kullandı.

Austin böylece, eski Başkan Harry Truman döneminde George Marshall'dan, Donald Trump döneminde ise James Mattis'ten sonra askerlik mesleğinden emekli olmasının üzerinden 7 yıl geçmediği halde Kongrenin muafiyeti ile ABD Savunma Bakanı olmuş üçüncü general oldu.

Tarihe geçti

Austin aynı zamanda, ABD'nin ilk siyahi savunma bakanı olarak tarihe geçti. Önceki gün, ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu, emekli Orgeneral Austin’e muafiyet sağlayan tasarıyı kabul etmişti.

ABD yasalarına göre bir askerin siyasi üst düzey pozisyona atanması için ordudan ayrılmasının üzerinden 7 yıl geçmesi gerekiyor.

Bu şartı karşılamayanların bundan muaf tutulması için ise Kongrenin iki kanadı olan Temsilciler Meclisi ve Senatoda muafiyet alması gerekiyor.

Austin, 2016 yılında Orgeneral rütbesiyle ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı görevinden emekliye ayrılmıştı.

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