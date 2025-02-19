ABD Senatosu ucu ucuna onayladı: Trump'ın aday gösterdiği Howard Lutnick Ticaret Bakanı oldu

Böylece Howard Lutnick, ABD'nin yeni Ticaret Bakanı oldu.





Finansal hizmetler şirketi Cantor Fitzgerald'ın üst yöneticisi (CEO) olan Howard Lutnick'in, Trump'ın ticaret politikalarının uygulanmasında önemli rol oynaması bekleniyor.





Ne olmuştu?

Lutnick, ocak ayında ABD Senatosunun Ticaret, Bilim ve Ulaştırma Komitesi'nde katıldığı oturumda, bakanlığının onaylanmasından itibaren 90 gün içinde Cantor Fitzgerald ve diğer işlerinden çekileceğini belirtmişti.





Aynı oturumda Lutnick, ABD'nin ticareti daha adil hale getirmesi gerektiğini, tarifelerin mütekabiliyet, adalet ve saygı oluşturmak için kullanılabileceğini ifade etmişti.





29 yaşında CEO oldu

Lutnick, 1983'ten bu yana çalıştığı Cantor Fitzgerald'da hızla yükselerek 29 yaşında CEO oldu.





Dünya Ticaret Merkezi'ne 11 Eylül 2001'de düzenlenen saldırıda, aralarında Lutnick'in kardeşi ve en yakın arkadaşının da bulunduğu Cantor Fitzgerald'ın 960 New York merkezli çalışanının 658'i hayatını kaybetti.



