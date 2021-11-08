Dünya ABD seyahat yasağını kaldırdı İngiltereden aynı anda iki uçak kalktı
AMERİKA

ABD seyahat yasağını kaldırdı: İngiltere’den aynı anda iki uçak kalktı

ABD’nin Kovid-19 salgını sebebiyle 20 aydır uyguladığı seyahat yasağının kalkmasıyla, İngiltere’nin Heathrow Havalimanı’ndan iki aşılı İngiliz turistleri taşıyan iki yolcu uçağı ‘aynı anda’ havalandı. Yapılan açıklamada yasağın bitişini kutlamak için senkronize kalkış yapıldığı ifade edildi.

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Haber Merkezi DHA
ABD seyahat yasağını kaldırdı: İngiltere’den aynı anda iki uçak kalktı
İngiltere’den aynı anda iki uçak kalktı.

ABD’nin Kovid-19 salgını sebebiyle 20 aydır uyguladığı seyahat yasağının kalkmasıyla, İngiltere’nin Heathrow Havalimanı’ndan iki aşılı İngiliz turistleri taşıyan iki yolcu uçağı ‘aynı anda’ havalandı. Yapılan açıklamada yasağın bitişini kutlamak için senkronize kalkış yapıldığı ifade edildi.

RAKİP HAVAYOLLARI


İki rakip havayolları British Airways ve Virgin Atlantic, ABD’nin seyahat yasağını kaldırmasının ilk günü sebebiyle turist dolu uçağını aynı anda havalandırdı. İki uçuş, bu sabah New York'taki JFK Havalimanı’na gitmek üzere havaalanındaki paralel pistlerden kalktı.


İKİ UÇAK 'İKİ AŞIYI' VURGULAMAK İÇİN SENKRONİZE KALKTI


Senkronize uçuşun amacının, ‘çift’ aşılı turistlerin ABD’ye 20 ay sonra gitmesinin kutlanması olduğu vurgulandı. Heathrow Havalimanı’nın kulesini yöneten NATS tarafından o anların videosu paylaşıldı. NATS yaptığı açıklamada paralel kalkışın, büyük bir ekip işi olduğunu vurguladı.

Seyahat kısıtlaması sonrası ilk İngiliz kafilesi Türkiye'de: Lokumlarla karşılandılar
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Birleşik Krallık, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 17 Mayıs'tan itibaren Türkiye'yi kırmızı listeye alarak, vatandaşlarına seyahat kısıtlaması getirdi. Karardan 4 ay sonra İngiltere Ulaştırma Bakanı Hon Grant Shapps, Twitter hesabından vatandaşlarına yaptığı açıklamada, uluslararası seyahat kurallarının gevşetilmesi ve seyahat listesinin birleştirmesi yönünde alınan karar doğrultusunda Türkiye'yi 22 Eylül'den itibaren kırmızı listeden çıkararak, seyahat edilebilir ülkeler arasına aldıklarını duyurdu.
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İngiltere'den gelen 129 kişilik ilk turist kafilesi için YDA Dalaman Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi. YDA Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Cengiz Tuğrul Ayaz'ın da hazır bulunduğu karşılamada, turistlere lokum ikram edildi.
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Ayaz, uzun zamandır dört gözle bekledikleri İngiliz turist kafilesini karşıladıklarını belirtip, Bizim kadar, onlarda heyecanlı. Dört gözle bekledikleri bir bölge. Ay sonuna kadar havalimanımıza 380 uçak iniş yapacak. Bu uçak sayısı yaklaşık 60 bin yolcuya tekabül ediyor. Kasım ayının sonuna kadar bu sayıyı artırmayı hedefliyoruz. Finalimiz daha güzel olacaktır. 2022 yılı için umutluyuz dedi.
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İngiliz turistlerden Julia Elizabeth ise, Arkadaşımız evlendi. Kutlama yapmak için geldik. 4 yıl önce de Türkiye'ye geldim. Huzurlu bir ülke olan Türkiye'yi havası, yemekleri ve sahilleri için tercih ediyorum diye konuştu.
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Seyahat kısıtlaması sonrası ilk İngiliz kafilesi Türkiye'de: Lokumlarla karşılandılar
İngiltere'nin 22 Eylül'de Türkiye'yi kırmızı listeden çıkararak 'seyahat edilebilir ülkeler' arasına almasının ardından ilk İngiliz turist kafilesi Muğla'ya indi. Yaklaşık 129 kişilik kafile, havalimanında lokumlarla karşılandı.


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