ABD: Suriye'de DAEŞ'in üst düzey lideri öldürüldü

ABD, Suriye'de düzenlediği saldırıda DAEŞ'in üst düzey bir liderinin öldürüldüğünü açıkladı.
ABD, Suriye'de düzenlenen hava saldırısında, DAEŞ'in üst düzey liderlerinden Halid Eyd Ahmed el-Ceburi'nin öldürdüğünü açıkladı. Amerikalı yetkililere göre el-Ceburi, Avrupa'da saldırılar planlanmasından sorumluydu.
BBC'nin haberine göre, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), DAEŞ liderinin Salı günü öldürüldüğünü duyurdu.
CENTCOM, saldırının nerede düzenlendiği ile ilgili olarak ise bilgi vermedi.
El-Ceburi'nin bugüne kadar hangi saldırıları planladığına yönelik bilgi verilmedi. Saldırıda ölen sivil olmadığı açıklandı.
Suriye'den ise saldırıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.