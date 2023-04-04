ABD: Suriye'de DAEŞ'in üst düzey lideri öldürüldü

ABD, Suriye'de düzenlenen hava saldırısında, DAEŞ'in üst düzey liderlerinden Halid Eyd Ahmed el-Ceburi'nin öldürdüğünü açıkladı. Amerikalı yetkililere göre el-Ceburi, Avrupa'da saldırılar planlanmasından sorumluydu.





BBC'nin haberine göre, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), DAEŞ liderinin Salı günü öldürüldüğünü duyurdu.





CENTCOM, saldırının nerede düzenlendiği ile ilgili olarak ise bilgi vermedi.





Yapılan açıklamada, "El-Ceburi'nin ölümü, DAEŞ'in saldırılar planlama yeteneğini geçici olarak sekteye uğratacaktır" denildi.





Açıklamada ayrıca, DAEŞ'in hala Orta Doğu'da ve dünyanın diğer bölgelerinde "tehdit oluşturmaya devam ettiği" belirtildi.





El-Ceburi'nin bugüne kadar hangi saldırıları planladığına yönelik bilgi verilmedi. Saldırıda ölen sivil olmadığı açıklandı.





Suriye'den ise saldırıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.







