Dünya ABD Taliban ile görüşmesini iptal etti Kız çocuklarını okula almıyorlar
AMERİKA

ABD Taliban ile görüşmesini iptal etti: Kız çocuklarını okula almıyorlar

ABD yönetimi, Afganistan'da kız çocuklarının ortaokul ve lise eğitimlerinin askıya alınmasına tepki olarak Taliban ile Doha'da yapılacak görüşmelerin iptal edildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi AA
ABD Taliban ile görüşmesini iptal etti: Kız çocuklarını okula almıyorlar
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Jalina Porter, Taliban'ın kız çocuklarının eğitimlerinin askıya alınmasına sert şekilde tepki gösterdiklerini belirtti.

"AÇIKÇA BELİRTTİK"

Porter, Taliban'ın kararına ilişkin, "Doha'da planlanan görüşmeler dahil Taliban'la bazı angajmanlarımızı iptal ettik ve bu kararı bir dönüm noktası olarak gördüğümüzü açıkça belirttik." değerlendirmesini yaptı.

Kararın geri alınmaması halinde Afgan halkına ciddi zarar vereceğini kaydeden Porter, "Bu adım Taliban'ın uluslararası toplumla ilişkilerini geliştirme arzusuna zarar verecektir. Afganistan'ın geleceği ve Taliban'ın uluslararası toplumla ilişkileri adına Taliban'ın kendi taahhütlerini yerine getirmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Biden Polonya sınırından Rusya'ya gözdağı verdi: 12 bin asker daha gelecek
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Brüksel'de Rusya-Ukrayna savaşı bağlamındaki temaslarını tamamlayan Biden, bugün Polonya'ya geçerek Rzesnow kentine vardı.
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Biden, kentte bulunan ABD 82. Hava İndirme Tümeni üssünü ziyaret ederek, Amerikan askerleriyle sohbet etti.
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Üssün kafeteryasında askerlerle pizza yiyen Biden, daha sonra onlara hitap etti.
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Biden, \"Şu anda yaptıklarınız tüm dünya için çok önemli. Bir dönüm noktasındayız. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum.\" ifadelerini kullandı.
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Burada askeri personele de seslenen Biden'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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\"Demokrasiyi savunmak vahşeti önlemek için buradayız. Bundan 5 sene sonra bundan 10 sene sonra hiçbir şey aynı şekilde kalmayacak ama demokrasi ve bizim ortak değerlerimiz ayakta kalacak.
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Yaptığınız iş gerçekten çok belirleyici. Bizim kutsal bir görevimiz var. Benim oğlum Irak'ta görev yaptı Kosova'da görev yaptı. Avrupa'nın yanında olacaksınız. Bunlar için de sizlere teşekkür ediyorum. ABD'den buraya 12 bin kişi daha gelecek. Toplamda 100 bin kişilik birlikle Avrupa'da görev yapıyoruz. Sizler en iyilersiniz. Tek bir basit sebep için buradayım, size teşekkür etmek.\"
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Biden'a ziyaretinde ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de eşlik etti. Biden'ın günün ilerleyen saatlerinde Polonya'nın başkenti Varşova'ya geçmesi ve yarın Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüşmesi planlanıyor.
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Görüşmede Biden'ın, Duda'ya Ukraynalı mültecilere kucak açtıkları için teşekkür etmesi bekleniyor.
ABD Başkanı Biden Polonya sınırından Rusya'ya gözdağı verdi: 12 bin asker daha gelecek
ABD Başkanı Joe Biden, Polonya'da görev yapan Amerikan askerlerini ziyaret ederek, hizmetleri için onlara teşekkür etti. Burada yaptığı açıklamada, Rusya'ya gözdağı veren Biden, 12 bin askerin daha bölgeye sevk edileceğini söyleyerek, "Toplamda 100 bin kişilik birlikle Avrupa'da görev yapıyoruz." dedi.

TALİBAN'IN KARARINA KARŞI ORTAK BİLDİRİ

Taliban geçici hükümeti, ilkokulların kız öğrenciler için açık olduğunu, ortaokul ve liselerin ise ikinci bir emre kadar bekleyeceğini, okul üniformasının şeriat, Afgan gelenekleri ve kültürüne uygun tasarlanmasının ardından okulların açılacağını duyurmuştu.

ABD, Kanada, Fransa, İtalya, Japonya, İngiltere, Norveç ve Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi tarafından yapılan ortak açıklamada, Taliban'ın söz konusu kararına sert şekilde tepki gösterilmiş, kararın Taliban'ın uluslararası kamuoyuna verdiği sözlere aykırı olduğu belirtilmişti.

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