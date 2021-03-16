Dünya ABD tarihinde bir ilk Deb Haaland kabineye giren ilk Amerikan yerlisi oldu
AMERİKA

ABD tarihinde bir ilk: Deb Haaland kabineye giren ilk 'Amerikan yerlisi' oldu

ABD Başkanı Joe Biden'ın İçişleri Bakanlığına aday gösterdiği Deb Halland, Senatodan onay alarak ülke tarihinde "kabineye seçilen ilk Amerikan yerlisi" oldu.

Haber Merkezi AA
Deb Halland
Deb Halland

ABD Başkanı Joe Biden'ın İçişleri Bakanlığına aday gösterdiği Deb Halland, Senatodan onay alarak ülke tarihinde "kabineye seçilen ilk Amerikan yerlisi" oldu.

Senato Genel Kurulunda yapılan oylamada 40 "hayır" oyuna karşılık 51 "evet" oyu alan Haaland, bu başarısıyla Amerikan siyasi tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

Daha önce Temsilciler Meclisinde New Mexico eyaletinin Demokrat vekillerinden biri olan Haaland'in kısa sürede yemin ederek görevine resmen başlaması bekleniyor.

  • Haaland, Kasım 2018'deki Kongre ara seçimlerinde New Mexico eyaletinde kazanarak, Kansas'tan seçilen Sharica Davids ile beraber Kongre'nin ilk iki Amerikan yerlisi kadınından biri olmuştu.

Yerlilerin siyaset vitrinindeki yüzü

ABD'de yerlilerin yaşadığı bölgeleri de kapsayan birçok bölgeyi ve ulusal parkları yönetecek olan Haaland, bu yönüyle de dikkat çekici bir isim oldu. Önceki açıklamalarında iklim değişikliği karşısında yenilenebilir enerji kaynaklarına önem vereceğini dile getiren Haaland'in yerlilerle ilgili de çeşitli projelere imza atması ve ülkedeki yerlilerin siyaset vitrinindeki yüzü olması bekleniyor.

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